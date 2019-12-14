https://static.news.ru/photo/ce3de03c-1e54-11ea-8956-fa163e074e61_660.jpg Пол Маккартни Фото: Stadium ImageSpace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из самых известных музыкантов мира, бывший бас-гитарист, вокалист и автор песен группы The Beatles Пол Маккартни записал альбом с рождественскими песнями. Композитор поделился с британскими журналистами несколькими секретами по поводу новой пластинки.

Маккартни подчеркнул, что запись смогут услышать только члены его семьи. Остальным людям новые произведения музыканта не достанутся. Бывший «битл» объяснил, как он пришёл к идее создать такой альбом.

По его словам, дело в отсутствии по-настоящему хороших рождественских песен.

Много лет назад я подумал, что не слышал по-настоящему хороших рождественских записей. Мне нравятся классические и простые композиции, так что я просто пошёл в свою студию и создал нечто подобное, — говорит Маккартни в эфире BBC.

Музыкант рад тому, что его внуки (а их на данный момент восемь) смогут с самого детства слушать рождественские песни деда. Тем более что музыка Маккартни, записанная в домашней студии, давно стала традиционным сопровождением семейных праздников в доме артиста.

Ранее NEWS.ru писал, что стриминговая платформа Netlix планирует сделать мультфильм на основе детской книги британского музыканта Пола Маккартни.

Экранизацию получит произведение Маккартни «Высоко в облаках», изданное в 2005 году.