Поклонники увидели «послание» от погибшего музыканта на концерте Metallica Поклонники связали молнию на концерте Metallica с погибшим Клиффом Бертоном

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Кирк Хэммет (слева), гитарист, Джеймс Хэтфилд, певец и гитарист, и Ларс Ульрих, барабанщик, из американской метал-группы Metallica

Разряд молнии озарил небо во время концерта группы Metallica, который прошел в Мюнхене. Поклонники посчитали необычное стечение обстоятельств приветом от погибшего бас-гитариста музыкального коллектива Клиффа Бертона.

Концерт прошел на стадион «Олимпиаштадион» 24 мая в рамках мирового тура группы М72. Один из пользователей соцсетей опубликовал видеоролик, на котором видно, как молния бьет в тот момент, когда музыканты исполняют композицию Master of Puppets. Альбом, в который входит песня, вышел в 1986 году, тогда же погиб Бертон.

Другие пользователи высоко оценили концерт. Они отметили уровень исполнения музыкантов и назвали выступление самым крутым за всю историю.

Бертон погиб 27 сентября 1986 года в рамках концертного тура группы в поддержку альбома Master of Puppets. Автобус музыкантов следовал из Стокгольма в Копенгаген, когда водитель потерял управление, и транспорт завалился на бок. Во время падения музыкант наполовину вывалился из окна автобуса.

Ранее телеведущая Ольга Бузова рассказала, что в нулевые годы приходилось одеваться по возможности и ограниченный бюджет не позволял шиковать. Она добавила, что когда ей было 13 лет, она слушала такие группы, как Metallica, Onyx и Guano Apes, а также рэп-исполнителя Eminem, носила джинсы-трубы и огромные цепи.