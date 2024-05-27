Покинувшая Россию группа «Би-2» отменила концерт в Казахстане Группа «Би-2» отменила выступление на фестивале Family rock fest в Казахстане

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник

Покинувшая Россию рок-группа «Би-2» отменила намеченное на август выступление на фестивале Family rock fest в Алма-Ате, следует из сообщения в Telegram-канале музыкального коллектива. Там отметили, что будут рады выступить на площадке, когда представится такая возможность.

Мы с сожалением сообщаем о том, что не сможем выступить на Family rock fest в Казахстане в конце августа. Благодарим организаторов за все приложенные усилия. Мы будем рады выступить на этом замечательном фестивале в будущем, как только представится такая возможность, — говорится в сообщении.

Ранее глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что некоторые участники «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства республики. Он уточнил, что документы музыкантов направят президенту Молдавии Майе Санду и будут рассматривать в категории «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова». Бэлуцел отметил, что в стране творчество «Би-2» ценится не одним поколением граждан.

В марте Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил в комментарии каналу Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что сейчас музыкальный коллектив «Би-2» находится в состоянии банкротства. При этом он выразил уверенность, что в этом положении они оказались ненадолго.