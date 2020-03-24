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В США показатели стриминга на музыкальных платформах снизились, после того как люди были вынуждены остаться дома в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Согласно данным аналитического агентства Alpha Data, с 13 по 19 марта воспроизведение песен упало на 7,6%. Именно на эти дни выпала первая неделя массового ухода жителей страны на карантин, передаёт NME.

Кроме того, снизились продажи альбомов цифровых версий песен. Люди стали реже покупать релизы на физических носителях — на 27,6%, цифровые альбомы стали менее популярны на 12,4%, а скачивание песен за деньги упало на 10,7%.

Как писал NEWS.ru, Музей изобразительных искусств им. Пушкина и Государственный Исторический музей прогнозируют многомиллионные потери из-за закрытия экспозиций в связи с пандемией коронавируса. За март они потеряли несколько десятков тысяч посетителей.