В США показатели стриминга на музыкальных платформах снизились, после того как люди были вынуждены остаться дома в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Согласно данным аналитического агентства Alpha Data, с 13 по 19 марта воспроизведение песен упало на 7,6%. Именно на эти дни выпала первая неделя массового ухода жителей страны на карантин,
Кроме того, снизились продажи альбомов цифровых версий песен. Люди стали реже покупать релизы на физических носителях — на 27,6%, цифровые альбомы стали менее популярны на 12,4%, а скачивание песен за деньги упало на 10,7%.
Как писал NEWS.ru, Музей изобразительных искусств им. Пушкина и Государственный Исторический музей прогнозируют многомиллионные потери из-за закрытия экспозиций в связи с пандемией коронавируса. За март они потеряли несколько десятков тысяч посетителей.
Добавьте наши новости в избранные источники