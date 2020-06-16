Poets of the Fall перенесли восемь концертов в России на 2021 год

https://static.news.ru/photo/4b9a71d8-afde-11ea-9f7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Sajak/imago stock&people/Global Look Press

Финская группа Poets of the Fall перенесла свои российские концерты на 2021 год. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Коллектив запланировал выступления в Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодар. Перенесённый тур начнётся 31 октября в столичном клубе «1930» и завершится на краснодарской площадке «Кроп Arena», сообщили организаторы.

Купившие билеты смогут вернуть их или воспользоваться ими в следующем году.

Ранее о переносе российских концертов на 2021 год сообщила канадская группа Billy Talent. Мероприятия пройдут в питерском клубе «Космонавт» 23 мая и в «ГлавClub Green Concert» в Мосве 24 мая, писал NEWS.ru.