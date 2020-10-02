Победительницей «Голос 60+» стала подопечная Тамары Гвердцители

https://static.news.ru/photo/c5b96d16-0506-11eb-8c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/voice1tv

Победа в очередном сезоне музыкального шоу «Голос 60+» досталась подопечной Тамары Гвердцители, 91-летней блокаднице Дине Юдиной.

Дина Юдина — победительница третьего сезона проекта! Поздравляем! — говорится в сообщении Первого канала в Instagram.

Юдина призналась Гвердцители, что ещё не осознала свою победу, но поблагодарила всех причастных к шоу. Она предрекла, что с годами рейтинги «Голоса 60+» будут расти.

Я же водолей, я приношу удачу. Всем вам будет прекрасно от встречи со мной, а мне — от встречи с вами, — сказала победительница.

Ранее Дина Юдина прокомментировала выбор Тамары Гвердцители, которая решила оставить её в своей команде. По словам певицы, она совершенно не ожидала такого исхода и уже готовилась к уходу, писал NEWS.ru ранее.