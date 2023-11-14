«Питерский рок-герой»: Галанин о смерти основателя группы «Алиса» Шаталина Рок-музыкант Галанин назвал умершего гитариста Шаталина талантливым человеком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Галанин

Рок-музыкант Сергей Галанин заявил NEWS.ru, что сильно опечален новостью о смерти одного из основателей группы «Алиса» Андрея Шаталина. По его словам, гитарист был талантливым человеком и прекрасным музыкантом. Галанин выразил соболезнования родным Шаталина и всем участникам группы.

Мы вместе выступали, но, к сожалению, близко не были знакомы. Андрей Шаталин был очень талантливым человеком, прекрасным музыкантом, он был на своем месте. Мы все уже люди немолодые, знаю, что Андрей болел. Как пел известный питерский рок-герой: «Следи за собой, будь осторожен». Очень правильные слова, хотя мы всегда воспринимаем это несерьезно, думаем, что все обойдется. Мне очень жаль, выражаю свои соболезнования его родным и всем участникам группы «Алиса». Лишь недавно я читал, что он куда-то пропадал, а теперь узнаю о его смерти, очень печально, — рассказал Галанин.

Ранее на странице музыкального коллектива «Алиса» появилось сообщение о кончине одного из основателей российской рок-группы, 63-летнего гитариста Андрея Шаталина. Как следует из заявления, музыкант ушел из жизни 13 ноября. Никаких других подробностей не приводится.

В августе экс-гитариста «Алисы» Шаталина искали в Санкт-Петербурге. Он вышел из дома и исчез. Первые два дня родственники искали мужчину самостоятельно, но на третий день решили обратиться к волонтерам. Уточняется, что музыкант длительное время находился в депрессии, перестал работать и влез в долги.