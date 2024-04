«Пик карьеры»: назван лучший альбом британской рок-группы Muse Музкритик Бабичев: пик славы Muse пришелся на альбом Resistance

Фото: IMAGO/Mirko Fava/TSCK / LiveMedi/Global Look Press

Мэттью Беллами

Пик карьеры Muse пришелся на альбом Resustance, который вышел в 2009 году, спустя 15 лет после создания британской рок-группы, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru. Он также рассказал, что коллектив мог приехать в Минск, однако для окупаемости пришлось бы выпустить очень дорогие билеты.

Muse, несмотря на создание группы в 1994-м, выпускали альбомы, давали концерты, но пик карьеры пришелся на альбом Resistance (2009). Здесь есть личная история — мы хотели их привезти в Минск, а на тот момент Muse позиционировали себя как стадионная группа, а в Минске есть стадион «Динамо», «Минск-Арена», куда тысяч 15 человек могли прийти. Но для окупаемости пришлось бы выпустить очень дорогие билеты, — рассказал Бабичев.

Музкритик добавил, что коллективы, созданные в 1994 году, как правило, сразу становились популярными. Некоторым, однако, приходилось пройти серьезный путь перед тем, как стать всемирно известными, что и показывает опыт Muse. Рок-группе в 2024 году исполняется 30 лет.

Кто-то предпочитает выдать сразу, что у них есть в загашнике, в репертуаре, написать самые яркие хиты и потом пожинать плоды на этих композициях. А кто-то раскачивается очень долго, — отметил Бабичев.

