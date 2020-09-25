Пианист из Петербурга собрался играть 50 часов без перерыва

https://static.news.ru/photo/3b111794-ff1c-11ea-936f-fa163e074e61_660.jpg Руслан Ишдавлетов Фото: vk.com/rusishd

Музыкант из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов хочет побить свой собственный рекорд по игре на пианино без перерыва.

Как пишут «Невские новости», предыдущее достижение составляло 42 часа 24 минуты. Ишдавлетов намерен достичь результата в 50 часов. Он играет в Саду сновидений на набережной Обводного канала, начался уникальный концерт утром 25 сентября. Музыкант разместился под большой моделью Луны — самым ярким объектом выставки.

Пианист в беседе с изданием рассказал, что играл авторские импровизации, когда ставил предыдущий рекорд. В некоторые моменты ему было тяжело, учитывая, что Ишдавлетов принципиально отказался пользоваться энергетическими напитками или любыми другими бодрящими средствами.

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