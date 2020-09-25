Пианист из Петербурга собрался играть 50 часов без перерыва

Музыкант из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов хочет побить свой собственный рекорд по игре на пианино без перерыва.
Как
Пианист в беседе с изданием рассказал, что играл авторские импровизации, когда ставил предыдущий рекорд. В некоторые моменты ему было тяжело, учитывая, что Ишдавлетов принципиально отказался пользоваться энергетическими напитками или любыми другими бодрящими средствами.
Ранее российский джазовый пианист Даниил Крамер раскритиковал музыкальное образование детей в стране, передавал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен