Певица Монеточка выпустила новый альбом

https://static.news.ru/photo/a81c293a-047d-11eb-8d4f-fa163e074e61_660.jpg Монеточка Фото: monetochkaliska/instagram.com

Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, выпустила вторую студийную пластинку.

Альбом называется «Декоративно-прикладное искусство» и доступен к прослушиванию на Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и других платформах.

В работе над альбомом принимал участие продюсер и музыкант Витя Исаев, с которым был записан и альбом «Раскраски для взрослых» в 2018 году, пишет «Медуза».

Трек «Коза» на «Декоративно-прикладном искусстве» записан совместно с Иваном Алексеевым (Noize MC).

Как сообщал NEWS.ru ранее, американская певица Мэрайя Кэри рассказала, что однажды записывала альтернативный рок-альбом. Пластинка так и не увидела свет.