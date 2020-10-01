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Певица Монеточка выпустила новый альбом

09:55, 02 октября 2020
Монеточка Монеточка Фото: monetochkaliska/instagram.com

Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, выпустила вторую студийную пластинку.

Альбом называется «Декоративно-прикладное искусство» и доступен к прослушиванию на Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и других платформах.

В работе над альбомом принимал участие продюсер и музыкант Витя Исаев, с которым был записан и альбом «Раскраски для взрослых» в 2018 году, пишет «Медуза».

Трек «Коза» на «Декоративно-прикладном искусстве» записан совместно с Иваном Алексеевым (Noize MC).

Как сообщал NEWS.ru ранее, американская певица Мэрайя Кэри рассказала, что однажды записывала альтернативный рок-альбом. Пластинка так и не увидела свет.

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