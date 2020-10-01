Певица Монеточка выпустила новый альбом

Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, выпустила вторую студийную пластинку.
Альбом называется «Декоративно-прикладное искусство» и доступен к прослушиванию на Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и других платформах.
В работе над альбомом принимал участие продюсер и музыкант Витя Исаев, с которым был записан и альбом «Раскраски для взрослых» в 2018 году,
Трек «Коза» на «Декоративно-прикладном искусстве» записан совместно с Иваном Алексеевым (Noize MC).
Как сообщал NEWS.ru ранее, американская певица Мэрайя Кэри рассказала, что однажды записывала альтернативный рок-альбом. Пластинка так и не увидела свет.
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