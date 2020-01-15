https://static.news.ru/photo/1bc4c7f6-3798-11ea-a2f6-fa163e074e61_660.jpg Матханги Арулпрагасам Фото: Clemens Niehaus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская певица Матханги Арулпрагасам, известная как рэп-исполнительница M.I.A., стала обладательницей Превосходнейшего ордена Британской империи.

На своей странице в Instagram M.I.A. написала , что её медаль держится на ленте, которую изготовила её мама, занимавшаяся изготовлением таких полосок для подданных Великобритании.

Они больше не производят такие ленточки! — отметила артистка.

M.I.A. — одна из самых известных рэп-исполнительниц Великобритании. Она сотрудничала с такими артистами, как Мадонна, Тимбалэнд и Дипло. Её отец, Арул Прагасам, был тамильским революционером и руководителем Революционной организации студентов Илама, сформированной в январе 1975 года в Лондоне и ставшей одной из группировок Тамильского освободительного движения. В начале 1970-х он окончил университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве по специальности инженера.

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