«Я знаю, кто кого убивал»: Ирина Дубцова объяснила, почему поддержала СВО Певица Дубцова объяснила поддержку СВО своим патриотизмом и поездками в Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Дубцова

Певица и автор песен Ирина Дубцова в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV рассказала, что с первого дня поддержала СВО, потому что была в Донбассе еще в 2019 году и собственными глазами видела, как живут люди в Донецке и Луганске. По ее словам, во время выступлений в ДНР и ЛНР ей приходилось слышать звуки взрывов и очередей автоматов.

Во-первых, я всегда была патриотом. Во мне это генетически заложено, поскольку я родилась и выросла в Волгограде. Это [бывший] Сталинград. <...> Я была в Донецке и Луганске в 2019 году, до СВО. До того, как эти территории присоединились к нам и вошли в состав РФ. И вот я пою, и все нормально, люди слушают, толпа народу, площадь людей, а потом заканчивается песня, и я слышу, как вдалеке раздаются автоматные очереди или взрывы звучат, — рассказала Дубцова.

Артистка призналась, что ей было страшно, когда она видела в Донбассе разрушенные здания и слышала звуки стрельбы.

Я видела, как живут люди, разговаривала с местными жителями, и я знаю, кто кого убивал там, когда это была еще территория Украины. <...> Конечно, с первого дня начала СВО я поддержала нашу страну, поддержала решение президента, поддержала Донбасс, поддержала их решение о вступлении в РФ, всячески поддерживаю по сей день, — заявила певица.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» актер Никита Кологривый обратился к бойцам СВО со словами поддержки. Артист поблагодарил военнослужащих за то, что люди его профессии в безопасности и могут заниматься своим творчеством.