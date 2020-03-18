Белорусская и российская певица Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, выпустила сингл под названием «Пандемия». В треке речь идёт о коронавирусе.
Текст песни рассказывает о девушке, влюблённой в парня, заразившегося инфекцией COVID-19, из-за чего она не может с ним повидаться.
Мы танцевали с тобой румбу, танцевали так легко. Но потом ты вдруг покашлял прямо в моё лицо, — поётся в первом куплете песни.
Так в треке Бьянка также жалуется на отмену концертов и невозможность вылететь за границу.
Как писал NEWS.ru, триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга 2011 года, который рассказывает о смертельном вирусе, зародившимся в Китае, снова стал популярен в онлайн-кинотеатрах. Популярность ленты связана с паднемией коронавируса.
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