Певица Ариана Гранде объявила о помолвке

https://static.news.ru/photo/055f5664-435b-11eb-9816-fa163e074e61_660.jpg Фото: arianagrande/instagram.com

Американская певица Ариана Гранде объявила о своей помолвке с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом. Девушка опубликовала в сети Instagram фотографии помолвочного кольца, а также совместные снимки со своим избранником.

Навсегда и ещё чуть дольше, — подписала певица публикацию.

Информацию о помолвке певицы журналу People подтвердил осведомлённый источник.

Ари, мы любим тебя и не могли бы быть за тебя более счастливыми. Далтон, ты счастливчик, — прокомментировал помолвку менеджер певицы Скутер Браун.

Отмечается, что отношения между Гомесом и Арианой Гранде завязались в январе 2020 года, они вместе жили во время карантина в связи с пандемией коронавируса в Лос-Анджелесе.

Ариана Гранде — 27-летняя певица, автор песен, музыкальный продюсер и актриса, за время карьеры она стала обладательницей премий «Грэмми», Billboard Music Awards и American Music Award. Её карьера в шоу-бизнесе началась в 2008 году с бродвейского мюзикла «13».

В сентябре NEWS.ru писал, что Ариана Гранде стала первой женщиной, которая смогла собрать 200 млн подписчиков в Instagram.