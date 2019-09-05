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Участник вокально-инструментальных ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» Юрий Петерсон скончался от онкологического заболевания на 72-м году жизни.

Об этому агентству «Москва» сообщила невестка покойного Татьяна Путра.

У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его свалило, — рассказала женщина

Юрий Петерсон был исполнителем таких известных песен, как «Идёт снег», «Оксана», «На дальней станции сойду...», «Идёт солдат по городу». Прощание с артистом пройдёт 9 сентября в морге больницы № 64 в 9:00, гражданская панихида состоится в тот же день в 10:00 в крематории Хованского кладбища.