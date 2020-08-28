Певец The Weeknd выиграл главный приз MTV Video Music Awards

https://static.news.ru/photo/3202ffc8-eb5d-11ea-be4a-fa163e074e61_660.jpg The Weeknd Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Канадский музыкант Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, стал обладателем главной награды премии MTV Video Music Awards 2020 (MTV VMA). Клип на его песню Blinding Lights признали лучшим в категории «Видео года».

Композиция также выиграла статуэтку как лучшая песня в стиле R&B. Церемония прошла 30 августа 2020 года во всех пяти боро города Нью-Йорк — Манхэттене, Бруклине, Куинсе, Бронксе и Стейтен-Айленде.

Мне сейчас не до праздника, поэтому скажу: справедливого правосудия в отношении Джейкоба Блейка и Брионны Тейлор, — сказал The Weeknd во время благодарственной речи.

Кроме того, Ариана Гранде и Леди Гага получили награды в номинации «Лучшая совместная работа» и за лучшую съёмку, а лучшей группой признали коллектив BTS из Южной Кореи. Музыканты также выиграли награды в категории «Лучшая поп-песня» и как исполнители главного трека в жанре k-pop.

Церемонию MTV VMA было решено провести во всех боро Нью-Йорка из соображений соблюдения рекомендаций, введённых в связи с пандемией коронавируса. Таким образом организаторам удалось избежать большого скопления людей в одном месте.

В июне The Weeknd перечислил $500 тысяч трём организациям, защищающим права афроамериканцев. Он также призвал своих коллег последовать его примеру, писал NEWS.ru.