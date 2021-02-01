Певец Темур Циклаури умер от коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/d2adbe84-6490-11eb-8841-96000091f725_660.jpg Фото: Микляев Сергей/ТАСС

74-летний грузинский эстрадный певец Темур Циклаури скончался от коронавирусной инфекции. Болезнь была диагностирована у артиста в конце декабря.

Об этом сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на членов семьи артиста.

Накануне стало известно об ухудшении состояния Циклаури. В Сети даже появилась информация, что солист знаменитого ансамбля «Иверия» скончался. Позже внук артиста Андро Гогибедашвили опроверг информацию о смерти деда. Тем не менее на следующий день Циклаури умер.

Артист подхватил коронавирусную инфекцию во время работы над своим последним клипом. Вирусом также заразились все члены семьи артиста, особенно тяжело болела его супруга Лили Згваури. За несколько месяцев до заражения артист перенёс коронарное шунтирование.

Темур Циклаури с 1967 года был артистом Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год он выступал в составе ансамбля «Цицинатела», а затем перешёл в ансамбль «Иверия».

Как писал NEWS.ru, в Москве скончался народный артист России Василий Лановой. Причиной его смерти стал коронавирус. 88-летний актёр подхватил вирус вместе со своей супругой Ириной Купченко. Обоих поместили в больницу. Состояние Ланового резко ухудшилось 28 января. Медики были вынуждены перевести артиста в реанимацию и подключить его к аппарату ИВЛ. 29 января звезды фильма «Офицеры» не стало.