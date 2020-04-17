Певец Кристоф умер во Франции

https://static.news.ru/photo/39daa72a-808f-11ea-a2b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певец и автор песен Даниэль Бевилакуа, известный как Кристоф, скончался в возрасте 74 лет во французском Бресте.

26 марта музыкант был госпитализирован в Париже с дыхательной недостаточностью. Позднее его отправили на полуостров Бретань для продолжения курса лечения, сообщил еженедельник L’Obs.

Christophe est parti .

Il sâest Ã©teint en dÃ©but de soirÃ©e Ã lâhÃ´pital de Brest.

Lucie ,sa fille Ã©tait prÃ¨s de lui.

On pense Ã lui,Ã elle,Ã ses tous proches.

On se connaissait depuis 1965. Une vie.

Mais toutes et tous,nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique. pic.twitter.com/BxmBfKW2vg — Pierre Lescure (@pierrelescure) April 16, 2020

По словам друга певца, президента Каннского кинофестиваля Пьера Лескура, в последние минуты жизни Кристофа рядом с ним была его дочь Люси.

Огромный успех Даниэлю Бевилакуа в 1965 году принесла баллада «Алин». В декабре 2014 года Кристоф стал кавалером ордена Почётного легиона.

В доме престарелых под Парижем на 94-м году жизни скончался французский музыкант новозеландского происхождения Грэм Олрайт, писал NEWS.ru.