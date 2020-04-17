Певец Кристоф умер во Франции

Певец и автор песен Даниэль Бевилакуа, известный как Кристоф, скончался в возрасте 74 лет во французском Бресте.
26 марта музыкант был госпитализирован в Париже с дыхательной недостаточностью. Позднее его отправили на полуостров Бретань для продолжения курса лечения,
Christophe est parti .— Pierre Lescure (@pierrelescure)
Il sâest Ã©teint en dÃ©but de soirÃ©e Ã lâhÃ´pital de Brest.
Lucie ,sa fille Ã©tait prÃ¨s de lui.
On pense Ã lui,Ã elle,Ã ses tous proches.
On se connaissait depuis 1965. Une vie.
Mais toutes et tous,nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique.
pic.twitter.com/BxmBfKW2vg April 16, 2020
По словам друга певца, президента Каннского кинофестиваля Пьера Лескура, в последние минуты жизни Кристофа рядом с ним была его дочь Люси.
Огромный успех Даниэлю Бевилакуа в 1965 году принесла баллада «Алин». В декабре 2014 года Кристоф стал кавалером ордена Почётного легиона.
В доме престарелых под Парижем на 94-м году жизни скончался французский музыкант новозеландского происхождения Грэм Олрайт, писал NEWS.ru.
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