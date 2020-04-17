Музыка

Певец Кристоф умер во Франции

12:31, 17 апреля 2020 27
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певец и автор песен Даниэль Бевилакуа, известный как Кристоф, скончался в возрасте 74 лет во французском Бресте.

26 марта музыкант был госпитализирован в Париже с дыхательной недостаточностью. Позднее его отправили на полуостров Бретань для продолжения курса лечения, сообщил еженедельник L’Obs.

По словам друга певца, президента Каннского кинофестиваля Пьера Лескура, в последние минуты жизни Кристофа рядом с ним была его дочь Люси.

Огромный успех Даниэлю Бевилакуа в 1965 году принесла баллада «Алин». В декабре 2014 года Кристоф стал кавалером ордена Почётного легиона.

В доме престарелых под Парижем на 94-м году жизни скончался французский музыкант новозеландского происхождения Грэм Олрайт, писал NEWS.ru.

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