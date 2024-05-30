Певец Колдун рассказал, что изменилось на Евровидении Дмитрий Колдун: на Евровидении осталось совсем немного музыки

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

На Евровидении осталось совсем немного музыки, считает белорусский певец, поэт и композитор Дмитрий Колдун. Как он отметил в беседе с «360», больший акцент стали делать на визуальную составляющую.

С развитием технологий появлялась графика, соответственно, все перетаскивалось с музыки на визуал, появлялись более яркие образы, иногда эта яркость доходила до заграничных пределов. Поэтому да, музыки там совсем немного сейчас, — поделился певец.

Колдун отметил, что международный песенный конкурс со временем упрощался в плане вокала. Раньше, в 90-е годы, там выступали оркестры, а акцент делали именно на творческой части номера.

Все было политизировано уже давно, добавил композитор. Это прослеживалось в 2007 году, когда он сам принимал участие в Евровидении. Участники действительно голосовали, однако финальный список победителей все же определялся «комментаторами» из разных стран, заключил Колдун.

Ранее Дмитрий Колдун рассказал, что Филипп Киркоров помогал ему абсолютно во всем на Евровидении, начиная с того, что подарил ему песню, и заканчивая раздачей мерча журналистам. По словам музыканта, водка с его именем пользовалась особым спросом и сыграла роль в его продвижении.