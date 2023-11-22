Кай Метов стал свидетелем хищения крупной суммы денег Кай Метов стал свидетелем уголовного дела о хищения 200 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кай Метов

Российский певец Кай Метов проходит свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей, сообщает РБК. Как отмечается, МВД завершило расследование в отношении риелтора Елены Филипповой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Дело возбуждено еще в 2019 году. Вместе с артистом свидетелем также проходит сын сенатора Сергея Брилки Иван.

По данным РБК, Филиппова и Метов были деловыми партнерами. Она занимала деньги для покупки жилых помещений на первых этажах зданий в центральной части города и переводила их в нежилой фонд. После квартиры переделывались под офисы или торговые помещения и продавались по более высокой цене.

Певец рассказал следствию, что познакомился с женщиной на гастролях, после чего стал общаться с ней чаще и инвестировал в ее бизнес. Когда певец узнал, что Филиппова признана банкротом, он обратился в арбитражный суд.

Ранее сообщалось, что звезда 90-х и заслуженный артист России продолжает писать музыку и гастролировать по российским городам, дает сольные концерты и выступает на ретромероприятиях. Помимо концертной деятельности Метов занимался бизнесом, однако он не стал успешным. До 2014 года исполнитель также владел клубом «Кай Метов» в гостинице «Метрополь».

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что Кай Метов наряду с другими исполнителями, такими как Пьер Нарцисс или Алиса Мон, стал певцом «одного хита». По его мнению, артистам повезло, что они успели записать знаменитую композицию, так как ряд проектов за 20–30 лет на сцене никак себя не проявляет.