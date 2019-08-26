https://static.news.ru/photo/3af427a4-c7d9-11e9-afe5-fa163e074e61_660.jpg Пётр Мамонов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российский музыкант и актёр Пётр Мамонов, который накануне попал в реанимацию с инфарктом, готовится к операции.

Мне операцию сейчас будут делать, не могу пока говорить, — цитирует артиста РИА Новости .

Супруга Мамонова подтвердила, что ему предстоит операция, но никаких подробностей не сообщила. По её словам, соответствующее решение было принято врачами 26 августа, а до этого ничего не было понятно, поскольку артист попал в больницу на выходных.

Ранее News.ru писал, что Мамонов назвал пережитый инфаркт «не очень обширным». Он заверил, что ничего страшного с ним не произошло.