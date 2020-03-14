Композиция российской группы Little Big Uno вошла в топ-10 iTunes в пяти странах.
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В Apple Music композиция пользуется успехом среди пользователей из России, Белоруссии, Эстонии и Литвы.
Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Красилов, танцор с Алтая, исполнивший роль в клипе на песню Uno, восхитил заграничных блогеров и СМИ. Его танцевальные способности и харизму оценили очень высоко. Сам клип российской группы получил оценку как «совершенно сумасшедший».
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