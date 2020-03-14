Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com

Композиция российской группы Little Big Uno вошла в топ-10 iTunes в пяти странах.

Согласно данным Telegram-канала фанатов Евровидения, песня стала лидером по прослушиванию среди жителей России, Белоруссии и Кипра. Также трек пользуется популярностью в Финляндии и Узбекистане.

В Apple Music композиция пользуется успехом среди пользователей из России, Белоруссии, Эстонии и Литвы.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Красилов, танцор с Алтая, исполнивший роль в клипе на песню Uno, восхитил заграничных блогеров и СМИ. Его танцевальные способности и харизму оценили очень высоко. Сам клип российской группы получил оценку как «совершенно сумасшедший».

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