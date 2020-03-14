Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com

Лидер группы Psychic TV и один из основателей коллектива Throbbing Gristle Дженезис Пи-Орридж скончался на 71-м году жизни. О смерти музыканта сообщили члены его семьи.

Дорогие друзья, семья и поклонники, с тяжёлым сердцем мы сообщаем вам о том, что ушёл из жизни наш любимый отец — Дженезис Брейер Пи-Орридж, — цитирует The Guardian дочь Пи-Орриджа....