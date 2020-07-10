Песня Игги Попа The Passenger получила официальный клип спустя 43 года

https://static.news.ru/photo/098623b2-c2a0-11ea-9b65-fa163e074e61_660.jpg Игги Поп Фото: Calle Andersson/Ibl Bildbyr/Global Look Press

Американский музыкант Джеймс Остерберг — младший опубликовал клип на песню The Passenger, вышедшую в 1977 году. Трек вошёл во второй сольный альбом артиста Lust For Life.

Чёрно-белый ролик представляет собой галерею с фотографиями Игги Попа, кадрами ночной улицы и строками из песни.

Режиссёром видео выступил Саймон Тэйлор.

Как писал NEWS.ru, британская группа The Rolling Stones опубликовала ранее не изданную песню Criss Cross. Она войдёт в переиздание альбома Goats Head Soup 1973 года.