Песня Игги Попа The Passenger получила официальный клип спустя 43 года

Американский музыкант Джеймс Остерберг — младший опубликовал клип на песню The Passenger, вышедшую в 1977 году. Трек вошёл во второй сольный альбом артиста Lust For Life.
Чёрно-белый ролик представляет собой галерею с фотографиями Игги Попа, кадрами ночной улицы и строками из песни.
Режиссёром видео выступил Саймон Тэйлор.
Как писал NEWS.ru, британская группа The Rolling Stones опубликовала ранее не изданную песню Criss Cross. Она войдёт в переиздание альбома Goats Head Soup 1973 года.
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