Музыка

Песня Игги Попа The Passenger получила официальный клип спустя 43 года

14:19, 10 июля 2020
Игги Поп Игги Поп Фото: Calle Andersson/Ibl Bildbyr/Global Look Press

Американский музыкант Джеймс Остерберг — младший опубликовал клип на песню The Passenger, вышедшую в 1977 году. Трек вошёл во второй сольный альбом артиста Lust For Life.

Чёрно-белый ролик представляет собой галерею с фотографиями Игги Попа, кадрами ночной улицы и строками из песни.

Режиссёром видео выступил Саймон Тэйлор.

Как писал NEWS.ru, британская группа The Rolling Stones опубликовала ранее не изданную песню Criss Cross. Она войдёт в переиздание альбома Goats Head Soup 1973 года.

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