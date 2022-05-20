Первый за год трек Басты, альбом музыкантов Radiohead: новинки «VK Музыки» Рэпер Баста выпустил трек «Мутная вода», Ramil' записал песню «Не ищи меня», а участники Radiohead представили альбом A Light for Attracting Attention

Баста / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярные музыканты Баста, Фогель и Ramil' впервые за долгое время порадовали поклонников новыми песнями. Участники Radiohead в рамках проекта The Smile пошли ещё дальше: Том Йорк и Джонни Гринвуд выпустили дебютный альбом A Light for Attracting Attention. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

The Smile: A Light for Attracting Attention

The Smile — новый проект Тома Йорка и Джонни Гринвуда из Radiohead. Музыканты работали над новыми треками во время изоляции, а в этом году начали выпускать их и выступать перед зрителями.

Теперь свет увидел их полноформатный дебютный альбом A Light for Attracting Attention. Поклонникам Radiohead должно понравится: электронные эксперименты, баллады, хаотичный рок и даже панк, а главное — пронзительный вокал Тома Йорка.

Баста: «Мутная вода»

Один из самых популярных российских рэперов выпустил новый сингл «Мутная вода». Это первый новый трек музыканта за почти 12 месяцев. Композиция получилась суровой, энергичной и изобилует ненормативной лексикой, отсылая к прежнему Басте, который был далёк от лирики.

Я делаю трек и попадаю сразу в топ, сделать самый лютый звук — для меня раз плюнуть, — нескромное заявляет Баста в композиции.

Ramil': «Не ищи меня»

Певец и автор песен Ramil' (Рамиль Алимов) записал новый релиз на тему расставаний «Не ищи меня». В треке хитмейкер предстаёт жертвой неразделённой любви. Музыкант признался, что изначально это должен был быть фит, но ему не «не фартануло».

Дебютный сингл Ramil' «Хочешь со мной» вышел в 2019 году и мгновенно сделал певца популярным. За ним последовали два студийных альбома: «Хочешь со мной» и «Всё, что есть у меня — это голод». По итогам 2019 года творчество музыканта стало самым популярным в социальной сети «ВКонтакте». Тогда же состоялся первый концертный тур артиста, выступившего в 80 городах России. На 2022 год Ramil' также планирует большой тур.