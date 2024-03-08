Первый концерт в Авдеевке: почему Мара приехала выступить перед ВС РФ

Фото: Lolololo1989/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Певица Мара (Марина Нестерова)

Российская рок-певица стала первой, кто из артистов выступил в Авдеевке, которую российские войска взяли в середине февраля. Кто удостоился такой чести, что она рассказала про поездку на передовую и почему решила выступить в разрушенном городе?

Кто выступил в освобожденной Авдеевке

Издание «Абзац.Медиа» опубликовало кадры из города Авдеевки в ДНР, где выступила с концертом российская певица Мара (Марина Нестерова). В городе певица сняла несколько кадров с улиц. Как отмечает издание, она стала первой из российских артистов, кто выступил в городе, взятом 17 февраля 2024 года.

Судя по записям в Telegram-канале певицы, она прибыла в зону СВО, чтобы поздравить бойцов ВС РФ с праздником 23 Февраля. В этот день она записала видео с линии боевого соприкосновения в районе Кременной. 27 февраля она опубликовала ночное фото из Авдеевки, а затем из храма святой Марии-Магдалины.

3 марта Мара опубликовала видео из Авдеевки на своей странице во «ВКонтакте». В городе певица сразу направилась в храм святой Марии-Магдалины.

«Храм мощный, очень красивый, очень светлый, просторный, широкий. Сразу видно — сильное место. Потому что все вокруг разрушено, а место осталось, а он уцелел», — объясняет она.

На видео «Абзац.Медиа» попали кадры выступления Мары, в частности исполнение песни «Русские люди». Выступление проходило в подвальном помещении со сводчатым потолком.

Мара последовательно поддерживает народные республики Донбасса с 2014 года. Как отмечает «Абзац.Медиал», в это время поп-рок-исполнительница резко изменила свой стиль. Она обратилась к патриотической тематике песен, в музыке появились тяжелые гитары.

После начала СВО в 2022 году Мара продолжила поддержку военнослужащих. Так, после начала частичной мобилизации певица в октябре 2022 года дала серию концертов специально для мобилизованных. Выступления проходили от Калининграда до Владивостока.

«Это очень важная аудитория, и было важно с ними поговорить, петь им наши песни. Эти концерты были эмоционально очень сильные, меняющие моё сознание. Важно с ними общаться после, слушать, что они говорят, что ощущают, смотреть на них. И конечно, всё, что говорится для них со сцены, — это огромная мотивация для них, огромная поддержка, что они не одни», — объявила певица.

Что сейчас происходит в Авдеевке

Как Мара сообщает в своих роликах из города, ситуация в Авдеевке остается небезопасной, в городе много мин и неразорвавшихся боеприпасов, и ходить приходится с большой осторожностью. Певица отметила, что перемещаться приходится утром и вечером, «когда дневные дроны противника уже улетели, а ночные еще не появились». В городе хорошо слышны «выходы» российской артиллерии.

Между тем вице-премьер Марат Хуснуллин положительно оценил перспективы Авдеевки: на Всемирном фестивале молодежи он заявил, что в город может вернуться жизнь уже в течение 2024 года.

Между тем по информации Telegram-канала «Военная хроника», ВСУ начали переброску на Авдеевское направление 5–7 свежих бригад, среди личного состава которых большое количество иностранных наемников. Их главная цель — не допустить провала линии обороны в районе Орловки, Бердычей и Очеретино.

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