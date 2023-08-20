Первый канал анонсировал новую версию шоу «Голос» Первый канал анонсировал выход шоу «Голос. Уже не дети»

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Первый канал в скором времени покажет новую версию телепередачи «Голос» с участниками предыдущих сезонов шоу с детьми, сообщил в беседе с ТАСС представитель вещателя. Новая версия проекта будет называться «Голос. Уже не дети». В качестве наставников артистов выступят исполнители Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. Сейчас шоу находится на стадии съемки.

Первый канал начинает съемки новой версии главного вокального проекта страны. <...> Совсем скоро проект стартует в эфире Первого канала, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что принять участие в шоу сможет любой повзрослевший исполнитель, участвовавший в одном из десяти прошедших сезонов детского «Голоса». Вести музыкальный проект будет Яна Чурикова.

Шоу «Голос» выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. В 2014-м был запущен проект «Голос. Дети», в 2018 году — «Голос. 60+».

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении в телеэфир программы «Давай поженимся!». Он рассказал, что съемки новых выпусков начнутся в середине лета, а в эфир программа выйдет до наступления осени. Позже актриса и телеведущая Лариса Гузеева уточнила, что новые выпуски программы будут направлены на создание семьи и здоровых отношений.