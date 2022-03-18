Первые весенние релизы: романтик Джарахов и двойной альбом Алёны Швец

В начале весны несколько молодёжных исполнителей представили на суд поклонников свои новинки. Один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России Эльдар Джарахов выпустил альбом «Лёгкий способ бросить курить», певица Алёна Швец выдала сразу два сборника — «Яд» и «Противоядие», а блогеры ESMI (Эсмеральда Данилевская) и Алина Абрикоса записали совместный трек «Уже влюбился». NEWS.ru рассказывает о музыкальных премьерах недели на основе обзоров новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Эльдар Джарахов: «Лёгкий способ бросить курить»

27-летний видеблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов, которого называют одним из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России, выпустил свой второй альбом — «Лёгкий способ бросить любить». Предыдущий сборник музыканта, Rock’n’Rofl, вышел четыре года назад и включал 12 песен. В новом альбоме Джарахова — 20 композиций, пропитанных романтикой и меланхолией.

В сборнике «Лёгкий способ бросить курить» есть как сольные песни Эльдара Джарахова, так и дуэты с известными исполнителями: трек «Два незнакомых человека» записан с хип-хоп-исполнителем Loc-Dog (Александр Жвакин), «Пропитана тобой» — с музыкантом ISKANTHER (Искандер Сулейманов), «Факт» — с рэпером Blago White (Владислав Померанцев), «Просто друг» — с поп-певцом Стасом Костюшкиным.

Алёна Швец: «Яд» и «Противоядие»

Певица Алёна Швец выпустила сразу два альбома — «Яд» и «Противоядие». В первый вошли забавные и дерзкие песни. Во второй — более серьёзные, глубокие треки о внутреннем мире, который люди часто прячут под маской.

Выход двойного альбома Алёна Швец приурочила к гастрольному туру по России, который начался в марте.

Музыка и творчество в целом всегда были тем самым спасательным кругом, который вытаскивает людей из сложных состояний. Музыка умеет успокаивать, жалеть, кричать, злиться, а может поднимать дух, поддерживать и помогать жить дальше, несмотря ни на что. Именно поэтому без музыки будет ещё труднее, чем с ней, — объяснила Алёна Швец.

ESMI и Абрикоса: «Уже влюбился»

TikTok-блогер ESMI (Эсмеральда Данилевская) и певица Алина Абрикоса записали совместный трек «Уже влюбился» («Я не стану твоей принцессой Disney, и фиг с ней!»). В песне и снятом на неё клипе исполнительницы флиртуют с влюблённым в них парнем. Главная мужская роль в видео досталась блогеру Кириллу Феликсу, которого девушки-бунтарки привязали к стулу. И судя по всему, это не последняя их совместная работа.