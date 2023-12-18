«Переплюнет Евровидение»: музкритик оценил перспективы нового конкурса в РФ Музкритик Рудченко: суперконтинентальный конкурс переплюнул бы Евровидение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединив усилия с Китаем, можно было бы создать суперконтинентальный музыкальный конкурс, который бы «с легкостью переплюнул Евровидение», заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он обращает внимание на то, что в КНР «бешеными темпами» развивается искусственный интеллект, чем можно воспользоваться. При этом музыкальный конкурс Интервидение по описанию напоминает Евровидение, говорит критик. В связи с этим он предупредил, что копирование не принесет успеха.

По описанию музыкальный конкурс Интервидение очень напоминает Евровидение. Если мы начнем соревноваться и выяснять, какой из конкурсов будет лучше, очевидно, что мы останемся на втором месте. И поэтому нужно и можно было создать что-то новое, даже гениальное, — говорит Рудченко.

Ранее Мишустин сообщил, что для запланированного на будущий год музыкального конкурса вместе с партнерами будут определены правила, образован оргкомитет и выбраны национальные жюри. Он выразил уверенность, что мероприятие станет ярким и неординарным музыкальным праздником.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой до этого говорил, что в конкурсе должны оптимально участвовать семь артистов или коллективов. Помимо России, которая выступит организатором, к нему проявили интерес Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай и Узбекистан.