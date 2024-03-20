Патриотические песни в школах РФ: кого будут изучать, против ли родители

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В правительстве России согласились рассмотреть идею включить в школьную программу изучение современных патриотических песен, которую выдвинул депутат Госдумы Сергей Колунов. Кого из российских музыкантов могут изучать в школах, как об идее отзываются исполнители, кто выступает против?

Что сказали в Минпросвещения

Издание РБК сообщило, что в Минпросвещения в целом поддержали идею изучать в школах современных патриотических исполнителей. При этом в ведомстве не стали упоминать кого-либо из музыкантов.

«Минпросвещения России готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету „Музыка“ песнями патриотической направленности современных авторов», — ответили в ведомстве.

Ранее предложение Колунова поддержали в Госдуме. Он отметил, что авторами идеи стали сами учащиеся, а также дети и жены участников СВО. В думском комитете по просвещению одобрили идею. Как заявила «Парламентской газете» депутат Лариса Тутова, патриотические песни не обязательно должны быть только о войне.

«[Они] о тех основных ценностях, которые бережно хранит наше современное российское общество: любовь к Родине, матери, песни о дружбе и так далее», — указала она.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев положительно оценил идею. Депутат Колунов предлагал включить «Любэ» в школьную программу наряду с SHAMAN и Олегом Газмановым.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Пусть изучают, я не против», — сказал он РИА Новости.

Он не стал называть песню «Любэ», которая привила бы патриотические чувства молодому поколению: «Это дело вкуса, их много очень».

Бывший участник группы «Парк Горького», российский рок-музыкант Александр Маршал в беседе с «Радио Крым» поддержал изучение в школах современных патриотических песен. По его словам, этому должен быть рад каждый исполнитель.

«Любой исполнитель будет рад, если о его песнях будут говорить в школах. Например, песня „Комбат“ Николая Расторгуева и других исполнителей, которые прославляют нашу Родину», — объявил Маршал.

Он предложил задуматься о включении в школьную программу песен Владимира Высоцкого.

Певец SHAMAN прокомментировал идею включить его песни в школьную программу 19 марта в комментарии для «Парламентской газеты». Ярослав Дронов напомнил, что «патриотизм и творчество должны идти из глубины души», и поэтому должны решать школьники и их учителя.

«Ведь именно такое, народное признание и говорит о том, что творчество того или иного автора — искреннее, настоящее. А значит, песня будет жить долго вне зависимости от того, кто ее исполняет», — заявил SHAMAN.

Ранее его концертный директор Сергей Лавров заявил NEWS.ru, что сейчас «прет патриотическая песня» — поэтому у SHAMAN сейчас много концертов.

«Когда закончится его звездный час — сказать сложно, но, как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро», — отметил Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

Кому недостаточно патриотизма

Депутат Госдумы Олег Смолин отметил, что к отбору музыки для школьной программы надо относиться построже — одного патриотизма недостаточно, заявил он RuNews24.

«Надо включать песни не по одному критерию, а как минимум по двум. Что они патриотические, да, неплохо, но они должны быть еще и художественными. Потому что если даже в патриотической песне мы слышим музыку в три аккорда и рифмы, как у Незнайки „палка-селедка“, то я не думаю, что такие нужно включать в школьную программу», — указал депутат Смолин.

Кто против патриотической песни в школе

Идея депутата Колунова вызвала живое обсуждение в соцсетях. Многие высказываются против того, чтобы «загружать» школьников дополнительным патриотизмом.

«Других же проблем в стране нет, это [же] самое главное — заниматься патриотизмом, а могли бы вести уроки полового воспитания и опасности ВИЧ. Но люди стыдятся говорить о сексе, поэтому легче ребенку сказать, что его нашли в капусте», — написала Яна Марусева.

Предложенные современные исполнители тоже нравятся далеко не всем.

«Сравнили Глинку и Шамана! Что не так с этой страной?» — пишет Александра Полевая.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Все, что в школе прививается насильно, гарантированно в юношестве приведет к отторжению», — написал Владимир ВоланДэМорт.

«Вопросы: главный певун „Любэ“ — гражданин ФРГ (недружественная страна) (в 2022 году Расторгуев опроверг слухи о немецком гражданстве в YouTube-шоу „Антонимы“. — NEWS.ru). Авторские отчисления будут за счет родителей и детей? А кто признал их достойными включения в школьную программу?» — перечислил претензии пользователь «ВКонтакте» Даниэль Шмукунзик.

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