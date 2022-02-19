Патриот на сцене и в жизни: 65 лет солисту «Любэ» Николаю Расторгуеву

21 февраля народный артист России Николай Расторгуев празднует 65-летний юбилей.
В 1989 году певец стал солистом созданной продюсером Игорем Матвиенко группы «Любэ». Расторгуев как лидер коллектива последовательно проводит патриотические идеи на сцене и в жизни.
В 2006 году Николай Расторгуев вступил в партию «Единая Россия», был депутатом Госдумы, в 2014-м подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму. В 2015 году Служба безопасности Украины внесла артиста в список деятелей культуры, действия которых якобы создают угрозу национальной безопасности страны.
Фото Николая Расторгуева, исполнителя хитов «Атас», «Мы будем жить теперь по-новому», «Не валяй дурака, Америка!», «Комбат», «Давай за...», — в галерее NEWS.ru.
Группа «Любэ»
Evguenii Matveev/Russian Look
Выступление группы «Любэ»
Alexander Chernykh/Russian Look
На записи программы «Песни о главном»
Alexander Keltik/Russian Look
Николай Расторгуев у грузовика команды «KAMAZ-мастер»
Valery Lukyanov/Russian Look
Екатерина Гусева и Николай Расторгуев на съёмках программы «Две звезды», 2012 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
На съёмках новогодней программы «Оливье-шоу»
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
На презентации фильма «Икона сезона», 2013 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Выступление на концерте в честь 55-летия композитора Игоря Матвиенко
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
На открытии фестиваля славянского искусства «Русское поле», 2015 год
АГН «Москва»
Николай Расторгуев на фестивале «Жара», 2019 год
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Творческая встреча с Николаем Расторгуевым, посвящённая его 65-летнему юбилею
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»