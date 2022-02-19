Патриот на сцене и в жизни: 65 лет солисту «Любэ» Николаю Расторгуеву

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21 февраля народный артист России Николай Расторгуев празднует 65-летний юбилей.

В 1989 году певец стал солистом созданной продюсером Игорем Матвиенко группы «Любэ». Расторгуев как лидер коллектива последовательно проводит патриотические идеи на сцене и в жизни.

В 2006 году Николай Расторгуев вступил в партию «Единая Россия», был депутатом Госдумы, в 2014-м подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму. В 2015 году Служба безопасности Украины внесла артиста в список деятелей культуры, действия которых якобы создают угрозу национальной безопасности страны.

Фото Николая Расторгуева, исполнителя хитов «Атас», «Мы будем жить теперь по-новому», «Не валяй дурака, Америка!», «Комбат», «Давай за...», — в галерее NEWS.ru.