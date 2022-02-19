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Патриот на сцене и в жизни: 65 лет солисту «Любэ» Николаю Расторгуеву
Музыка

Патриот на сцене и в жизни: 65 лет солисту «Любэ» Николаю Расторгуеву

07:10, 21 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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21 февраля народный артист России Николай Расторгуев празднует 65-летний юбилей.

В 1989 году певец стал солистом созданной продюсером Игорем Матвиенко группы «Любэ». Расторгуев как лидер коллектива последовательно проводит патриотические идеи на сцене и в жизни.

В 2006 году Николай Расторгуев вступил в партию «Единая Россия», был депутатом Госдумы, в 2014-м подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму. В 2015 году Служба безопасности Украины внесла артиста в список деятелей культуры, действия которых якобы создают угрозу национальной безопасности страны.

Фото Николая Расторгуева, исполнителя хитов «Атас», «Мы будем жить теперь по-новому», «Не валяй дурака, Америка!», «Комбат», «Давай за...», — в галерее NEWS.ru.

Группа «Любэ»

Evguenii Matveev/Russian Look

Выступление группы «Любэ»

Alexander Chernykh/Russian Look

На записи программы «Песни о главном»

Alexander Keltik/Russian Look

Николай Расторгуев у грузовика команды «KAMAZ-мастер»

Valery Lukyanov/Russian Look

Екатерина Гусева и Николай Расторгуев на съёмках программы «Две звезды», 2012 год

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

На съёмках новогодней программы «Оливье-шоу»

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

На презентации фильма «Икона сезона», 2013 год

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Выступление на концерте в честь 55-летия композитора Игоря Матвиенко

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На открытии фестиваля славянского искусства «Русское поле», 2015 год

АГН «Москва»

Николай Расторгуев на фестивале «Жара», 2019 год

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Творческая встреча с Николаем Расторгуевым, посвящённая его 65-летнему юбилею

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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