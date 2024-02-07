10-летняя дочь Канье Уэста впервые снялась в клипе Дочь Канье Уэста дебютировала в новом клипе рэпера Talking/Once Again

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст презентовал новый клип на песню Talking/Once Again, ставший музыкальным дебютом его 10-летней дочери Норт от телезвезды Ким Кардашьян. Композиция вошла в первую часть альбома Vultures, который выходит в эту пятницу, 9 февраля, сам клип опубликован на YouTube.

Юная рэперша выбрала себе псевдоним Miss Miss Westie. Строчка «Это твоя лучшая подружка, Miss Miss Westie» (It’s your bestie, Miss, Miss Westie), которую она исполнила в песне, стала вирусной еще до официального релиза — с такими словами Норт выступала с отцом на сцене в Майами в декабре прошлого года. Перед съемками в клипе девочка поставила себе бриллиантовые грилзы за $14 тысяч, но на самом видео их нет.

Канье Уэст установил титановые зубные протезы за $850 тысяч, напоминающие металлическую пластину. Сам музыкант сравнил свой новый облик с внешностью злодея по кличке «Челюсти» из фильмов о Джеймсе Бонде.

Ранее стало известно, что экс-возлюбленная Канье Уэста модель Эмбер Роуз заявила, что артист издевался над ней. Девушка утверждала, что артист страдает от нарциссизма, а когда они расстались он назвал ее проституткой. Роуз попросила оставить ее в покое и не говорить о ней.