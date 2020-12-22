Пахмутова и Добронравов попали в больницу из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2a26dfa2-4488-11eb-bbcd-fa163e074e61_660.jpg Александра Пахмутова и Николай Добронравов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Композитор Александра Пахмутова и её супруг, поэт Николай Добронравов заболели COVID-19, и им потребовалось наблюдение врачей в стационаре. Об этом сообщила близкая подруга семьи.

Они госпитализированы в ЦКБ. Чувствуют себя нормально, — рассказала собеседница «Интерфакса».

Народной артистке Советского Союза и лауреату двух Государственных премий СССР Александре Пахмутовой 91 год. Она является автором более 400 хитов. Среди них «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Орлята учатся летать» и многие другие.

Советскому и российскому поэту-песеннику, лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову 92 года. Он написал тексты к таким легендарным песням, как «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей» и другим.

Пахмутова и Добронравов в браке уже более 65 лет.

Ранее COVID-19 добрался и до создателя детской юмористической программы «Ералаш» Бориса Грачевского. 21 декабря режиссёр рассказал о том, что «сидит с проклятым ковидом», сообщал NEWS.ru.