Отказ от наркотиков, похороны дочери, инфаркт: где сейчас Константин Кинчев

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Константин Кинчев

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев редко появляется в поле зрения прессы, хотя продолжает со своим коллективом гастрольную деятельность. Что известно о новом альбоме рокера, правда ли, что он дружил с Виктором Цоем, и как сложилась личная жизнь музыканта?

Что известно о новом альбоме «Алисы»

1 февраля 2024 года группа «Алиса» открыла предзаказ своего нового альбома. Коллектив впервые осуществляет сбор средств на пластинку с пока еще не объявленным названием, в процессе не участвуют площадки-посредники. В видеообращении лидер группы Кинчев заявил, что «Алиса» полностью несет ответственность за релиз и качество пластинки, а также откроет пункты самовывоза в Москве и Санкт-Петербурге.

«1 февраля „Алиса“ дает старт новому альбому. Мы запускаем предзаказ на нашем ресурсе. Это наконец-то полностью собственный проект „Алисы“. Всю ответственность перед вами мы несем лично», — говорил Кинчев.

Сейчас альбом можно заказать на CD, виниле и в цифровой версии. На данный момент собрано 13 662 700 рублей. Предзаказ продолжится до 31 августа 2024 года. О стадиях подготовки к альбому артисты рассказывают на официальном сайте, а также в соцсетях коллектива.

На предыдущем краудфандинговом проекте «Алиса» собрала более 31 млн рублей.

Дружил ли Кинчев с Цоем

Сам Кинчев называл Цоя своим другом, хотя поклонники рокеров считали, что музыканты соперничают. По словам лидера «Алисы», «киношники» и «алисоманы» враждовали в Санкт-Петербурге.

«Друзья, которые умирают, — они после себя оставляют черные дыры: ощущается очень сильная нехватка, энергетическая пустота», — рассказывал Кинчев в одном из интервью.

При этом другие современники лидера группы «Кино» не согласны со словами Кинчева о дружбе с автором хита «Звезда по имени Солнце». Например, жена Цоя Марьяна в своих воспоминаниях не могла охарактеризовать их отношения как дружеские.

«Дело в том, что Витя не был Кинчеву другом. Вот мы с Кинчевым действительно друзья, но мы подружились уже намного позже Витиной гибели. Конечно, говоря „мы были друзьями“, он выражает свою точку зрения. Но буквально к его словам относиться не стоит», — сказала писала супруга Цоя.

Бэк-вокалист рок-группы «Кино» Георгий Гурьянов называл информацию о дружбе рокеров враньем. По его словам, между музыкантами «дипломатия была, не более того».

Журналист Евгений Додолев также отмечал, что у Цоя не было друзей, «хотя он ценил и привечал Константина Кинчева и прочих соратников по рок-движению».

Фото: Александр Чумичев, Александр Шог/ТАСС Виктор Цой

Как Кинчев справился с наркозависимостью

Еще в школе рокер начал употреблять наркотики, а после перешел на более тяжелые препараты, писал StarHit. По словам Кинчева, он рассчитывал, что запрещенные вещества помогут ему расширить сознание, но вскоре понял, что они лишь мешают творчеству.

После поездки в Иерусалим музыкант принял православие и задумался об отказе от наркотиков, но у него не получалось. Осознание губительности запрещенных веществ пришло после самоубийства гитариста Игоря Чумычкина.

Наркоманию артист сравнивал с раком, поскольку болезнь захватывала каждую клетку тела. После того, как Кинчев смог полностью победить зависимость, он начал активно заниматься спортом.

«Для меня все это — прогулки по аду. Я там был и больше туда не хочу. Ничего хорошего там нет. Там страх и скрежет зубов. По раю наркотики не водят. А я хочу идти в сторону света...» — размышлял музыкант.

Правда, любовь к силовым нагрузкам едва не стоила рокеру жизни. В 2016 году во время тренировки артист почувствовал себя плохо и обратился к врачам. После госпитализации в одну из клиник Санкт-Петербурга выяснилось, что у Кинчева был инфаркт, а на операционном столе произошел второй. Артист смог восстановиться после болезни и вернулся к музыке.

Что известно о личной жизни Кинчева

Впервые рокер женился еще до популярности на Анне Голубевой, которая подарила артисту сына Евгения. Отношения дали трещину из-за влюбленности Кинчева в дочь артиста Алексея Локтева Александру. В итоге артист развелся с Голубевой.

Музыкант женился на Александре и удочерил наследницу супруги от первого союза — Марию. Девочку он считал родной кровью, поэтому ее скоропостижная кончина глубоко ранила рокера — дочь умерла в 36 лет из-за внезапной остановки сердца. У Марии остался сын Лука, которого поддержали бабушка и звездный дедушка.

В 1991-м у супругов родилась общая дочка Вера, которая стала актрисой.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Читайте также:

«Артисты «накатили»: правда ли, что Расторгуев подрался с Шевчуком

Проблемы в США, заработок в России, работа в Uber: как живет комик Незлобин

Кологривый сыграет Жириновского в фильме. Подходит или нет он на эту роль?