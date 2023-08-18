От истории панк-рока до попсы: что пишут паблики «ВКонтакте» о музыке NEWS.ru собрал список музыкальных сообществ для тех, кто всегда ищет, что послушать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музыка давно стала важной частью жизни современного человека. Согласно исследованию Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), Россия занимает первое место по потреблению аудиоконтента в интернете. Результаты показывают, что 87% людей ежедневно слушают музыку. Чтобы лучше ориентироваться в новинках и не пропустить последние релизы, NEWS.ru сделал подборку интересных пабликов о музыке в социальной сети «ВКонтакте».

Релизы, новости и видео от Fast Food Music

Fast Food Music — это полноценное интернет-издание о музыке и современной культуре. В этом паблике подписчики найдут на только сотни знакомых и совершенно новых треков, но и посмотрят клипы в отличном качестве. Помимо этого, админы группы оперативно обновляют раздел «Новости».

Новым подписчикам может быть сложно ориентироваться в большом количестве информации, жанрах и современных культурных веяниях, но активное сообщество в более чем 700 000 человек поможет проникнуться треками Travis Scott, Dom Corleo и NLE Choppa. Для удобства навигации еженедельно админы паблика собирают все релизы прошедших дней в одном посте и добавляют к ним активные гиперссылки, чтобы пользователям было комфортно перемещаться по добавленным трекам.

Музыка со всей России и СНГ от «Родного звука»

«Родной звук» — это паблик и частный блог сразу. Авторы сообщества следят за последними трендами в музыке на русском языке, а также ищут новых музыкантов на просторах СНГ. На страницах паблика можно найти сотни треков, которые впервые появляются в Сети. Кроме того, у группы есть свой лейбл. Молодые музыканты могут присылать треки собственного сочинения в группу, их оценит редакция блога и в случае соответствия стандартам паблика добавит себе на стену. Подписчик может предложить сингл, видео или сразу альбом.

Но новая музыка — это лишь часть контента «Родного звука». На страницах паблика можно найти много известных исполнителей: «Мумий Тролль», «Психея», «Сплин». Таким образом, редакторы сообщества стараются максимально рассказать об отечественной музыке. Меломаны найдут тут как мелодичный и танцевальный нью-вейв, так и меланхоличное акустическое эмо или инди-поп.

Новая отечественная музыка от MOTHERLAND

Motherland — это еще один паблик, который специализируется на отечественной музыке. Авторы сообщества отслеживают успехи индустрии с 2012 года. Кроме того, создатели паблика делают один из крупнейших независимых фестивалей Москвы, организуют шоу-кейсы и курируют «Музыку ВКонтакте» в направлении «Инди».

Каждый день редакторы знакомят подписчиков с несколькими новыми исполнителями или их свежими треками. Одна песня рассказывает о состоянии через минуту после большой передряги, в другой слышится ирония по поводу первой влюбленности, в третьей заметны нотки депрессии и одиночества. В любом случае подписчики найдут, что послушать под любое настроение.

Забытые альбомы от album covers

Этот паблик самый небольшой по количеству подписчиков в этой подборке, но хранит на своей стене десятки важнейших альбомов в истории музыки. Админ паблика старается отбирать избранные треки из дискографии различных исполнителей от Эрика Клэптона до Игги Попа. Здесь можно найти каверы на многие старые песни и посмотреть на архивные обложки к альбомам.

Единение с музыкой через «Новые песни»

Этот паблик предлагает своим подписчикам разнообразные треки со всего мира. Здесь можно встретить релизы как эпичного инди-рока с небольшой примесью фолка и хмурым вокалом от композитора Егора Малыкова (экс-Radiograbador), так и шведский электро или хип-хоп от Cardi B.

Подписчики этого сообщества не комментируют записи паблика, но часто делают из него репосты. В сообществе нет отвлекающей рекламы или не совпадающей по его тематике повестки. Администраторы соблюдают единый стиль при оформлении постов и акцентируют внимание пользователя на новых песнях, поэтому пишут лишь жанр и страну, откуда исполнитель.

Панк-рок от и до с Interesting Punk

Этот паблик специализируется на панк-роке. Админы группы собирают все интересное, малоизвестное, так или иначе связанное с российским и зарубежным панк-роком. «Роемся в летописях и грязном белье с 24 мая 2013 года», — говорят про себя создатели сообщества.

Interesting Punk — это не просто музыкальное радио определенного жанра, а живое сообщество фанатов. Админы паблика рассказывают о писателях, переводят книги о панк-роке и публикуют интервью музыкантов. Для удобства новых пользователей на заглавной странице сообщества есть много полезной информации, которая поможет ориентироваться как в самой группе, так и в жанре панк-рок. Например, пользователи могут узнать о популярных панк-рок-музыкантах и как эта музыка развивается сейчас. Также в паблике можно посмотреть много клипов разных эпох.

Классика и новинки джаза от E:\music\jazz

Заканчивает подборку музыкальных пабликов джазовое сообщество. Админ постит треки как легендарных джазменов, так и современных артистов со всего мира. Кроме того, на странице можно найти информацию о ближайших концертных мероприятиях в джаз-клубах Москвы и больших фестивалях на открытом воздухе.

Единственное, что может расстроить подписчиков, — это частота публикаций. Лента может обновляться только один раз в день или даже в несколько дней. Но зато потом, как отмечают пользователи в комментариях, админы постят качественные джазовые треки.

Читайте также:

«ВКонтакте» обогнал Telegram среди пользователей мобильного интернета

«По сравнению с ним Саркози — ничто»: 15 цитат друзей о Мике Джаггере

VK Fest 2023: Лолита, Seville, Иванушки International, Ольга Серябкина