Организаторы Евровидения-2021 исключили «классический» формат конкурса

https://static.news.ru/photo/b2294160-662f-11eb-961c-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этом году международный музыкальный конкурс «Евровидение», который намечен на май 2021 года, не сможет пройти в традиционном формате из-за пандемии коронавируса, заявили организаторы мероприятия. При этом окончательный формат проведения конкурса ещё не определён.

Здоровье и безопасность участников являются для нас приоритетом номер один. В ответ на продолжающуюся пандемию коронавируса Европейский вещательный союз, голландские ведущие вещательные компании NPO, NOS и AVROTROS, а также город Роттердам исключили возможность проведения 65-го конкурса в обычном режиме в 2021 году, — приводятся слова исполнительного директора Евровидения Мартина Остердаля на сайте конкурса.

В 2020 году организаторы сообщали, что они разрабатывают четыре возможных сценария проведения конкурса, который пройдёт в Нидерландах во второй половине мая. Сейчас рассматриваются три оставшиеся варианта.

65-й ежегодный конкурс «Евровидение» изначально должен был пройти в мае 2020 года, однако был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Выступления артистов в этом году назначены на 18, 20 и 22 мая, в последний день состоится финал конкурса.

Оставшиеся три сценария предполагают разные уровни ограничений, которые могут действовать в странах из-за пандемии коронавируса. Сценарий «Б» рассчитан на слегка видоизменённый стандартный формат конкурса, при котором все участники будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Сценарий «Ц» будет рассматриваться в том случае, если будут действовать жёсткие ограничения на пересечение границ между странами, и в этом случае многие участники Евровидения не смогут присутствовать на подготовленных для выступления площадках в Нидерландах. Последний сценарий подготовлен на случай полного локдауна в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению певца Филиппа Киркорова, Россию на Евровидении в 2021 году должна представлять группа Little Big. Он подчеркнул, что уверен в силах музыкантов придумать для нового конкурса не менее интересную песню, чем та, что была у них годом ранее, когда они имели все шансы на победу.