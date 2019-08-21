https://static.news.ru/photo/ae999b48-c406-11e9-8a34-fa163e074e61_660.jpg Пласидо Доминго Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оперные певцы и театры всего мира выразили поддержку испанскому тенору Пласидо Доминго, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает газета ABC . Восемь певиц и одна танцовщица обвинили 78-летнего Доминго в том, что он приставал к ним в разное время с конца 1980-х годов. Сам он комментировать это не стал. Многие оперные исполнители встали на защиту Доминго, заявив, что он всегда он очень уважительно относится к коллегам. Среди них — певцы Пилар Хурадо, Райна Кабаиванска, Хавьер Камарена, Соня Йончева, Мария Гулегина, Ольга Перетятько, Эрмонела Яхо, Нино Мачаидзе и Виолета Урмана.

Кроме того, поддержку тенору выразили многие театры и фестивали. Первым это сделал фестиваль в Зальцбурге, где у Доминго намечено выступление на 25 августа. Его руководство заявило, что основывается на презумпции невиновности, то есть, не считает человека виновным, пока не доказана его вина. Многие европейские театры согласились с этой точкой зрения.

В свою очередь некоторые американские площадки после информации об обвинениях отменили выступления тенора на своих концертах. Среди них — оперный театр Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии.

Ранее News.ru писал о том, что исполняющий обязанности министра культуры и спорта Испании Хосе Гирао считает, что не стоит делать поспешных выводов относительно обвинений Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Чиновник обратил внимание, что претензии исходят от анонимных лиц и не подкреплены доказательствами.