Оперные певцы и театры всего мира выразили поддержку испанскому тенору Пласидо Доминго, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает газета
Кроме того, поддержку тенору выразили многие театры и фестивали. Первым это сделал фестиваль в Зальцбурге, где у Доминго намечено выступление на 25 августа. Его руководство заявило, что основывается на презумпции невиновности, то есть, не считает человека виновным, пока не доказана его вина. Многие европейские театры согласились с этой точкой зрения.
В свою очередь некоторые американские площадки после информации об обвинениях отменили выступления тенора на своих концертах. Среди них — оперный театр Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии.
Ранее News.ru писал о том, что исполняющий обязанности министра культуры и спорта Испании Хосе Гирао считает, что не стоит делать поспешных выводов относительно обвинений Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Чиновник обратил внимание, что претензии исходят от анонимных лиц и не подкреплены доказательствами.