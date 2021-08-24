«Она вообще не певица»: Пригожин поддержал Долину в конфликте с Карнавал

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на конфликт певицы Ларисы Долиной и тиктокера Вали Карнавал, заявив, что Долина не унижает блогера, когда сравнивает ту с «куклой из пластика», а лишь высказывает своё мнение о её профессиональных качествах как певицы. Об этом Пригожин рассказал в беседе с NEWS.ru.

Такое резкое заявление — «унизила», «певицу». Что за формулировки дешёвые? Это можно назвать батлом, нельзя назвать унижением. Когда положил человека на пол и пописал на него — вот это унизил. А тут она высказала свою точку зрения. Она против пластика. Что в этом плохого? — отметил продюсер.

Конфликт Долиной и Карнавал начался в шоу Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube несколько месяцев назад, однако певицы так и не смогли примириться. На международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», который проходит в Сочи, Лариса Долина подлила масла в огонь, представив клип на песню «Мурашки по коже» с группой «Давинчи». В тексте трека упоминается Карнавал: Долина в очередной раз подчёркивает, что хотела бы видеть на сцене исполнителей с талантом и образованием.

Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика, — спела Долина в песне «Мурашки по коже».

При этом в руках Долина держала подарок от Карнавал — укулеле. Так блогер попыталась пойти на примирение со знаменитой певицей, но тщетно. В эфире «Музыкалити» Долина выразила сомнение в музыкальных данных тиктокера, отметив, что ей не стоит выступать на публике. Однако Карнавал уверена: любой человек, даже без образования и таланта, при желании может петь.

Она [Валя Карнавал] вообще не является певицей. Дело не в музыкальном образовании, а в слухе. Если вам в детстве медведь на ухо наступил, то вы не можете быть певицей. Поэтому понимание музыкальных вещей. Есть люди природного дара. Если у вас есть природный дар, вы имеете право не иметь образования, потому что ваши родители, например, наградили вас талантом. Тогда вы имеете право петь и танцевать. Но называть себя певицей — всё равно что называть себя врачом, научным сотрудником, академиком, профессором. Это самозванство! Все, кто не умеют петь и называют себя певицами, — самозванцы, — заявил Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru.

При этом продюсер отметил, что блогерам лучше «оставаться блогерами и петь самим себе».

В то же время многие звёзды российской эстрады сотрудничают с блогерами, создавая совместную музыку. Филипп Киркоров активно старается оставаться в тренде, его коллега Николай Басков также записывает популярные треки совместно с тиктокером Даней Милохиным. Такие треки, как правило, пользуются большой популярностью среди молодёжи, что позволяет представителям старшего поколения шоу-бизнеса вернуться в топ-чарты.