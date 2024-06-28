«Она меня послала»: Mia Boyka рассказала, как ее обидела Кадышева Надежда Кадышева обидела Mia Boyka отказом от совместного проекта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Mia Boyka

Народная артистка России Надежда Кадышева обидела певицу Mia Boyka отказом от совместного проекта. В эфире Первого канала Boyka отметила, что эта коллаборация была бы очень уместна, поскольку она готовит альбом в народном стиле и считает Кадышеву одним из своих главных вдохновителей.

Вот я сейчас готовлю «народный» альбом, и мне так обидно на самом деле. Я связалась с менеджментом Кадышевой, и она меня послала. Она сказала, что не хочет ничего со мной делать, — поделилась Boyka.

Поклонники не раз замечали, что молодая певица является большой поклонницей творчества Кадышевой. В ее Telegram-канале неоднократно появлялись видео, где Boyka исполняет народные хиты «Широка река» и «Плывет веночек».

Ранее Mia Boyka на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ заявила о новом статусе. Также она показала кольцо на правой руке. При этом звезда не раскрыла никаких подробностей того, кто именно сделал ей предложение, лишь заявив, что это очень хороший человек с очень хорошим вкусом.

Ранее Миа Бойка назвала топ-3 самых крутых артистов России, по ее мнению. В звездную тройку вошли Сергей Лазарев, JONY (Джахида Гусейнли) и Полина Гагарина. Она отметила, что Лазарев является опытным певцом и мог бы достойно представить отечественную эстраду на мировом рынке.