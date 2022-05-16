«Он расскажет о коррупции на Евровидении столько, что Евросоюз повесится» После победы Украины организаторов Евровидения обвинили в подтасовке голосов. Малахов назвал единственный шанс узнать правду о закулисье конкурса

Фото Nderim Kaceli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Победа Украины на Евровидении-2022, отказ дисквалифицировать группу Kalush Orchestra после заявления солиста о Мариуполе и «Азовстали», жалобы сразу нескольких стран на подмену результатов голосования — международный песенный конкурс, прошедший в этом году без России, стал самым скандальным в истории. Подробнее о претензиях и шансах когда-нибудь узнать правду — в материале NEWS.ru.

Как зрители отреагировали на победу Украины на Евровидении-2022

За несколько дней до финала конкурса, состоявшегося в итальянском Турине в ночь с 14 на 15 мая, музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru предсказал победу представителей Украины на Евровидении-2022. По его словам, в ходе полуфинала зал овациями приветствовал выступление рэп-группы Kalush Orchestra с песней Stefania, посвящённой матери лидера коллектива и всем матерям Украины. Кроме того, в победе Украины не сомневались букмекеры: такого отрыва от преследователей, отметил критик, в истории конкурса ещё не было.

По мнению Бабичева, украинцы получили бы высокие баллы «вне зависимости от того, какой был бы номер», несмотря на реальную конкуренцию в лице, например, представителя Великобритании Сэма Райдера. Занявший в итоге второе место вокалист является звездой социальных сетей и имеет огромную аудиторию.

Такой голос сейчас просто надо поискать. То, что Великобритания заполучила его на Евровидение, надо просто поклониться в пояс, потому что это алмаз и кристалл. Но я ловлю себя на мысли: неужели этим сильнейшим вокалистам, популярным группам интересно ехать на конкурс и заранее знать, что они просто статисты? — задался вопросом Бабичев.

Относительно политической подоплёки победы Украины на Евровидении-2022 с российским музыкальным критиком солидарны и европейские зрители. После финала они выразили своё возмущение в официальных соцсетях конкурса: «Если вы хотели помочь Украине, то делать это надо было не так», «От Украины могла бы ехать песня Германии прошлого года и всё равно бы победила», «Зачем проводили конкурс, если результат был известен? Очень жаль других участников, это несправедливо по отношению к ним».

Недоумение аудитории вызывало и заявление солиста Kalush Orchestra, попросившего со сцены «помочь Мариуполю и „Азовстали“ прямо сейчас». Ряд зрителей сочли обращение музыканта политическим, напомнив, что это противоречит принципам Евровидения. Однако организаторы конкурса заявили, что высказывание носило «гуманитарный» характер, и отказались дисквалифицировать украинскую группу.

Почему Азербайджан, Грузия и Румыния обвинили организаторов в подтасовке голосов

После оглашения результатов голосования глава румынской делегации на Евровидении-2022 Юлиана Марчук первой рассказала о том, что организаторы фестиваля изменили оценки Румынии, которые члены жюри выставили участникам конкурса. По её словам, в эфире 12 баллов от страны отправились Украине, хотя на самом деле национальное жюри решило поставить высший бал представителям Молдавии. В результате Молдавия не получила от Румынии ни одного балла.

Украинская группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 shutterstock.com

Затем представители Азербайджана заявили, что организаторы конкурса объявили неправильные оценки от Баку, сославшись при этом на технические неполадки с выходом в эфир. В результате максимальный бал от Азербайджана получила Великобритания, хотя 12 баллов должны были достаться Украине. Третьей страной, обвинившей Евровидение в подтасовке баллов, стала Грузия. Как сообщалось, представители национального жюри отдали высший бал Украине, однако при объявлении результатов голосования организаторы присудили максимум очков Великобритании. Теперь по всем трём эпизодам предстоит разбирательство.

«Когда этот человек начал говорить о коррупции, его уволили одним днём»

Постоянный ведущий посвящённых Евровидению эфиров Андрей Малахов в ходе шоу «Евровижн с Яной Чу» напомнил, что подозрения в подтасовке организаторами итогов зрительского голосования возникали давно. Он привёл в пример конкурс 2003 года, когда Россию на Евровидении представляла группа «Тату». По словам шоумена, тогда «все ждали» победы дуэта.

Андрей Малахов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Но на «Тату» у них (организаторов конкурса. — NEWS.ru) вдруг отключились телефонные линии, по которым зрители тогда могли голосовать. Саму группу показывали лишь издалека, ни одного крупного плана. Боялись, что они (солистки коллектива. — NEWS.ru) поцелуются на сцене. Тогда все на Евровидении изображали из себя девственников, — рассказал Андрей Малахов.

Ведущий напомнил, что Россия подавала протест и пыталась добиться пересчёта голосов, но получила отказ организаторов.

Однако шанс узнать правду о возможной подтасовке результатов голосования, по мнению Андрея Малахова, существует. Он рассказал, что во время проведения конкурса в Москве в 2009 году познакомился с супервайзером Евровидения Сванте Стокселиусом. Шведский специалист занимал пост исполнительного директора конкурса с 2003 года и был уволен вскоре после проведения музыкального состязания в России.

Сванте Стокселиус Валерий Мельников/РИА Новости

Он стал говорить про возможности всей этой коррумпированной истории [голосования на Евровидении], и они (организаторы. — NEWS.ru) уволили его в один день без выходного пособия. Я нашёл его телефон, позвонил ему, сказал, что он был потрясающий. Сванте плакал по телефону. Он сейчас жив, и если бы кто-то поехал к нему, выпил с ним сто грамм, он бы такое рассказал про закулисье конкурса, что мало бы не показалось, — заявил Андрей Малахов.

Телеведущий заверил, что бывший супервайзер Евровидения «расскажет [о коррупции на конкурсе] столько, что Евросоюз (Европейский вещательный союз. — NEWS.ru) повесится, если он начнёт говорить».