«Бурановские бабушки заскучали без гастролей»: солистка — о жизни группы

«Бурановские бабушки» стали сенсацией не только в России, но и во всей Европе. Солистки коллектива заняли на «Евровидении — 2012» второе место с песней на удмуртском и английском языках. Но в своей стране они стали известны намного раньше, после сюжета на телевидении: бабушки перепевали известные хиты на родном языке.

В 2015 году истёк их контракт с «Домом Людмилы Зыкиной», они не стали его продлевать и потеряли право использовать название коллектива. Продюсеры набрали новых солисток, но золотой состав продолжил свою работу и гастроли под новым названием — «Бабушки из Буранова».

Как коллектив живёт в коронавирусное время? Какие проекты певицы готовят для своих фанатов? Готовы ли бабушки спеть с Little Big? Может ли удмуртская культура объединить Россию и Европу?

На эти и другие вопросы ответила солистка золотого состава «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева.

Коронавирус: бабушки скучают без гастролей

— Сейчас мы все существуем в условиях ограничений. Как протекает жизнь бабушек в это нелёгкое время?

— Потихоньку живём и растём — у нас ведь годы уже солидные. Конечно, очень сильно влияют запреты, которые возникли в связи с коронавирусом. Слава богу, что мы живём в деревне, и бабушки могут погулять и сходить друг к другу в гости. Мы принимает гостей, но ограниченно: слава богу, что люди к нам ещё едут, чтобы повидаться, послушать наши рассказы и песни. Такими встречами и маленькими концертами мы живём. Если бы этого не было, то бабушкам было бы тяжело, потому что они привыкли к напряжённой гастрольной жизни, а сидеть дома им уже тяжело.

Поэтому мы придумываем новые песни, готовится клип. Скоро вы его увидите в Интернете. У нас теперь много друзей-музыкантов: они подкидывают нам мелодии, а мы пишем тексты. Также я занимаюсь переводами русских и иностранных песен на удмуртский язык.

Есть и классические произведение: мы наложили удмуртский и русский текст на «Старинную французскую песенку» из «Детского альбома» Петра Чайковского. Звучит необычно.

— Кто-то из бабушек переболел коронавирусом?

— Я думаю, что переболела. Никто не поверял — я просто пролежала неделю дома. Были необычные симптомы, поэтому, я думаю, это был COVID.

Дом милосердия для стариков: бабушки придумали новый проект

— Как вы говорили, главным вашим проектом был храм в родном Буранове. После «Евровидения» вы смогли собрать достаточно денег и построили церковь в селе. Есть ли новые идеи по другим объектам?

— Мы его построили, но есть недоработки. У нас сейчас нет возможности ездить и зарабатывать, поэтому устранить мы их пока не можем. Помимо храма, мы возвели первый этаж Дома милосердия при церкви. Это наша идея. Мы поняли, когда ездили по стране, что много стариков остались брошенными. Пока работы остановились, но мы исполним свои обязательства.

— То есть вы готовы принимать стариков со всей страны или это только для Удмуртии?

— Я пока не знаю, как это будет происходить. Пока нужно построить.

— А есть идея установить какой-то арт-объект, посвящённый коллективу?

— Была речь о памятнике. Но при живых людях ставить такие вещи — это неправильно. Есть задумка арт-объекта, эти планы на лето.

— Есть планы создать тематический парк в Буранове, посвящённый удмуртской культуре?

— Такой идеи не было. В республике большое желание, чтобы у нас был туристический центр, чтобы люди приезжали и знакомились с культурой. Но нужно быть аккуратным: бабушки живые люди, а не экспонаты. Нужно принимать людей только тогда, когда бабушки могут это сделать это. Мы тормозим этот проект.

Бабушки и Little Big: будет ли дуэт?

— Как вы оцениваете группу Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении» в 2020 году и, судя по всему, сделает это в 2021?

— Очень весёлые ребята. Неординарные, заводные. Я не любитель такой музыки, но чем больше разнообразия и выбора, тем лучше. Есть закон: количество всякого в какое-то время переходит в качество. Надеюсь, на «Евровидении» это случится.

— Какой совет можете дать группе перед конкурсом?

— Прошло много времени, и я поняла, что нужно было проще ко всему этому относится. Но чувство ответственности, конечно, давило. У нас были сомнения: дилетанты, мимо нот поём, почему мы здесь вообще. А ребята профессионалы. Поэтому мой совет: легко к этому относится и главное — делать всё от души.

— А спеть готовы с группой?

— Мы аккуратны в этом вопросе. Принимаем решение совместно. У нас получаются интересные дуэты. Нужно пробовать и смотреть, что получится.

Языковой вопрос: умрёт ли удмуртский?

— Культура всегда была объединяющей силой. Удмурты тесно связаны: и культурой, и языком — с другими финно-угорскими народами. Особенно с эстонцами, чья страна долгое время была в составе СССР, а сейчас в сложных политических отношениях с Россией. Это, несомненно, сказывается и на диалог между людьми. Сегодня культура может объединить народы в обход политическим решениям?

— Несомненно. Сейчас мы ограничены в передвижениях. До пандемии мы часто ездили к ним, они приезжали к нам. У нас никогда не было политических вопросов. Не только с Эстонией, но и с другими странами. Чем больше мы знаем друг о друге, то становимся более открытыми. Мы были и в Финляндии, и в Венгрии — везде нас принимают тепло.

Культура — огромная сила. Хорошо, что сейчас есть интернет и мы продолжаем наше общение хотя бы в таком формате.

— Общались на русском языке или с переводчиком?

— Да, на русском языке.

— В продолжение темы языка. К сожалению, в России постепенно угасают национальные языки, особенно в республиках Поволжья. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Наш проект родился только потому, что нам важно, чтобы наши дети говорили на удмуртской и пели на нём. Когда ты знаешь свои корни, никто не может тебя сломить. Но меня огорчает, что дети мало говорят на национальных языках. Ещё меня смущает закон, который даёт право добровольного изучения своего языка. Я считаю, что человек должен изучать свой родной язык.

— А есть новая литература на удмуртском языке?

— Мне нравится, что появились группы молодёжи в Удмуртии, которые в интернете продвигают нашу культуру. Пишут на родном языке и ставят спектакли. Мне кажется, бабушки приоткрыли эту дверь, а дальше шагать нужно молодым. У меня большая надежда на них.

— А стоит ли вернуть на «Евровидение» правило исполнения песен на языках страны-участника?

— Мы не хотели на этот конкурс, потому что не хотели петь на английском. Но у нас был контракт, и мы не имели права отказываться. Поэтому «Party for everybody» была и на удмуртском, и на английском. Конечно, страны, на мой взгляд, должны исполнять песни на национальных языках. Какие красивые еврейские песни, украинские — заслушаешься просто!

— Какое пожелание оставите своим фанатам и нашим читателям в 2021 году?

— У меня чувство, как будто нас пытаются разделить. Нужно открывать души друг другу. Не сбегайте в свои углы. Здоровья!