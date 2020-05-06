Около тысячи музыкантов исполнят «День Победы» дистанционно

https://static.news.ru/photo/8b9fa274-8fab-11ea-9d40-fa163e074e61_660.jpg Юрий Башмет Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Коллектив из 914 музыкантов исполнит Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» дистанционно. Управлять оркестром будет народный артист СССР Юрий Башмет.

Мероприятие, приуроченное к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

В праздничный коллектив вошли около 600 певцов из 27 хоровых коллективов, представляющие 17 российских регионов, а также 314 молодых музыкантов из 14 российских городов. Среди артистов будут задействованы музыканты созданного Башметом Всероссийского юношеского симфонического оркестра, участники юношеских и молодёжных региональных ансамблей, образовательных центров артиста, а также хоровые коллективы.

Как писал NEWS.ru, российский пианист Денис Мацуев намерен дать специальный онлайн-концерт, посвящённый празднованию 180-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.