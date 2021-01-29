Один из основателей группы The Animals умер в возрасте 77 лет

https://static.news.ru/photo/083ae17c-62ce-11eb-8b64-fa163e074e61_660.jpg Фото: HiltonValentine/facebook.com

Музыкант Хилтон Валентайн, который был одним из основателей британской группы The Animals, скончался в возрасте 77 лет.

Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперёд, — сообщили в пресс-службе американского лейбла ABKCO Records.

Музыкант умер 29 января. Причина смерти не разглашается.

Валентайн был гитаристом в группе The Animals три года. При его участии коллектив выпустил три альбома — The Animals (1964), Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966).

Ранее NEWS.ru писал, что знаменитый американский сценарист, номинант на премии «Оскар» и «Эмми» Уолтер Бернстайн скончался в возрасте 101 года. По словам его вдовы Глории Лумис, причиной смерти стала пневмония. Бернстайн завоевал свою популярность в 1950 году. Тогда его включили в чёрный список Голливуда за поддержку коммунизма. Долгое время сценаристу приходилось подписывать свои сценарии другими именами.