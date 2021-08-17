«Очень странно выглядит»: Jah Khalib высказался о Филиппе Киркорове

Российский рэпер Бахтияр Мамедов, более известный под творческим псевдонимом Jah Khalib, высказался о Филиппе Киркорове. По его мнению, «король эстрады», выступающий на сцене в 54 года, «очень странно выглядит». Свою точку зрения он аргументировал в интервью с Лаурой Джугелией для FameTime TV.

Очень ценю, что карьера пошла на спад. Появилось больше времени, которое теперь уделяю себе, жене, семье. Не хочу быть из тех, кто до старости на сцене. Вот Киркоров очень странно выглядит сейчас, — заявил Jah Khalib.

Мамедов спокойно относится к снижению былой популярности: он проводит время с любимой супругой, отдыхает и занимается саморазвитием. Ради любимой девушки рэпер готов отказаться не только от гастролей и больших гонораров, но и от дуэта с известной певицей Светланой Лободой. Как сказал музыкант, украинская исполнительница сама предложила ему записать совместную композицию, назвав выгодные условия сотрудничества. Однако Jah Khalib не торопится соглашаться: жена против их коллаборации с Лободой.

Ранее Светлану Лободу обвинили в плагиате хита «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti, в то время как СБУ запретила Киркорову въезд в страну на три года.