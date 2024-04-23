Объявлены номинанты Русской музыкальной премии RU.TV Номинантами Русской музыкальной премии RU.TV стали Дима Билан и Сергей Лазарев

Телеканал RU.TV 22 апреля в прямом эфире торжественно объявил номинантов Русской музыкальной премии, которая пройдет во Дворце Ирины Винер 22 мая 2024 года. Претендентами на драгоценные самовары, награды телеканала, стали Дима Билан, Владимир Пресняков, ARTIK & ASTI, Сергей Лазарев, Zivert, Клава Кока, NLO и многие другие. В этом году впервые за всю историю церемонии Премия превратится в мюзикл о любви.

Художественный совет проанализировал зрительское голосование на сайте Премии, комментарии в социальных сетях, а также хит-парады, чтобы составить список кандидатов на победу. Ведущими церемонии станут телеведущий Иван Чуйков и актриса Агата Муцениеце. В это раз дресс-кодом мероприятия станет цвет чистоты и безупречности — белый.

Дорогие друзья! Хотим пригласить вас на эту классную, невероятных масштабов Премию! Голосуйте за любимых артистов — только вам решать, кто победит, и что — хит! — обратилась к зрителям участница группы RASA Dashi.

Победителей выберут в номинациях: «Лучший старт RU.TV», «Лучшая коллаборация», «Лучшая группа», «Лучший видеоклип», «Лучшая песня», «Лучший кавер или ремейк года», «Лучшее сольное концертное шоу» и «Музыка в сети». За номинацию «Лучший певец» поборются JONY, Дима Билан, Сергей Лазарев, Хабиб, NЮ, МОТ и Николай Басков, а за «Лучшую певицу» — Мари Краймбрери, Клава Кока, ANNA ASTI, Zivert, ХАННА, Полина Гагарина, Юлия Савичева.

Ранее стало известно, что XIII Русская музыкальная премия, организованная RU.TV, пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Изначально мероприятие должно было состояться в «Крокус Сити Холле», но 22 марта в концертном зале произошел теракт.