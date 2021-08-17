Общение с богом и техно: как пройдёт главный рейв лета Signal

Юбилейный фестиваль музыки и архитектуры Signal 2021 традиционно пройдёт в Никола-Ленивце в Калужской области с 19 по 22 августа. За пять лет существования мероприятие пережило смену формата и пандемию. Сегодня это главное музыкальное событие года в России, которое сочетает разные жанры исполнения и элементы современной архитектуры. Почему люди преодолевают тысячи километров ради Signal, проходящего вдали от цивилизации, и как гости фестиваля будут общаться с богом — в материале NEWS.ru.

Как пройдёт фестиваль Signal в 2021 году

Signal — это пять сцен, временные арт-объекты и сотня музыкантов. Основатель фестиваля Сергей Фадеев, когда-то создавший легендарный клуб Rodnya, из-за его закрытия решил действовать решительно и придумал аналог клуба на открытом воздухе. Signal сравнивают с Burning Man, который по концепции очень схож с отечественным «младшим братом». Хотя сам Фадеев считает, что главный российский рейв уникален.

Сигнал — это способ, условный знак для передачи информации. С помощью сигналов мы общаемся, слышим музыку, воспринимаем окружающее. Это универсальный код жизни. Именно об этом фестиваль, — объяснил Фадеев выбор названия мероприятия в беседе с SRSLY.

Основатель фестиваля вдохновился гармоничным сочетанием музыки и архитектуры, поэтому место проведения выбрано не случайно. Никола-Ленивец — это крупнейший арт-парк Европы, куда даже без Signal ежегодно приезжают свыше 200 тысяч гостей. Красота территории в тонком симбиозе с электронной музыкой, неоновыми вспышками и свежим воздухом обеспечили однозначный успех мероприятию. Даже во время пандемии, когда все аналогичные ивенты отменились, Signal добился разрешения и организовал участие иностранных артистов, которые не смогли приехать из-за закрытых границ. Их выступления транслировались через телемост с помощью восьмиметровой водной проекции. Таким образом артисты видели танцпол, а гости могли наблюдать за артистами.

В 2021 году Signal обзавёлся новой фишкой — инсталляция в виде 50-метровой мультимедийной башни CONTACT, которая станет транслировать сообщения, отправленные гостями в чат-бот в Telegram. Все сообщения будут «посланы» в небо мощным световым лучом.

Башня становится своего рода проводником разговора с богом, своеобразным медиумом, благодаря которому все наконец-то будут услышаны, — отмечают организаторы.

«Это способ оказаться в российской Нарнии»

На фестивале в разных точках раскиданы арт-объекты, на поиски которых может уйти время — они находятся вдалеке друг от друга, поэтому рекомендуется закладывать на исследование искусства несколько часов. При этом акцент Signal всё равно делает на музыке, собирая абсолютно разношёрстный лайн-ап, к которому не сможет придраться при желании даже самый капризный меломан.

Для меня это уникальный опыт, так как я еду впервые не только на Signal, но и на подобного рода мероприятие в принципе. Мне кажется, что это симбиоз крутой музыки, необычных людей и безумно красивой картинки — ты как будто попадаешь параллельную мистическую реальность. Несмотря на популярность фестиваля, он всё же известен среди «знающих» или «избранных». Плюс Никола-Ленивец — необычная локация, напоминающая место из славянской мифологии-сказок о русалках и леших. Это способ вырваться из серых будней и оказаться в этакой российской Нарнии, — рассказывает собеседница NEWS.ru Валерия.

В 2021 году создатели привезут около сотни артистов, которые выступят на пяти сценах: Signal, Möbius, Prizma, Meadow и Rodnya. Последняя сцена названа в честь закрытого клуба Фадеева и пользуется популярностью у ностальгирующих по Rodnya гостей.

На фестивале ожидаются как российские звёзды, так и иностранные, среди которых Николас Лутц, Dr. Rubinstein, Сонья Мунир, Франческо дель Гарда, Нур Джабер, Никита Забелин, дуэт АИГЕЛ, экс-лидер «Грибов» Юра Бардаш с проектом Youra. В последний момент организаторы также сообщили о визите российского диджея Нины Кравиц, которая прославилась за рубежом.

Чтобы на фестивале было круто, нужно иметь классных друзей, любить музыку и танцевать. Тогда получается отличное небольшое приключение. Представьте, вдалеке от города, в поле, собирается несколько тысяч человек, у которых одни и те же вкусы и цели, все приехали отдохнуть, послушать конкретных диджеев, вместе потанцевать — у такой огромной толпы концентрация точечных общих интересов. Да и проблемы общие — ставить палатки, найти чистый туалет, сходить в тёплый душ. Все это объединяет и создаёт удивительную атмосферу, — рассказывает ещё один собеседник NEWS.ru Амир Алнади, который не первый раз посещает музыкальные фестивали.

Правила выживания на Signal

signal.russia/facebook.com

Арт-парк Никола-Ленивец находится в низине, что создаёт хорошие акустические условия для музыкантов. Перед ночными мероприятиями гости в дневное время занимают себя прогулками и посещением арт-объектов.

В пространстве музыкального фестиваля никто не останется без друга, даже если приехал в одиночку. Кроме музыки и общих интересов, людей объединяют проблемы по поиску места для палатки, отсутствие удобств и связи на территории парка. В качестве фестивального жилья проще всего выбрать кэмпинг, место в нём уже входит в стоимость билета.

Меня условия не пугают, не вижу в этом ничего страшного. А главное, это совсем другой опыт. Ездить на фестивали и жить в отелях — это, на мой взгляд, значит в корне изменить и испортить всю суть фестивалей. Базовые условия позволяют свести к минимуму внутреннего «потребителя» и сфокусироваться на действительно важном и желанном, — рассказал Алнади.

Опытные рейверы советуют новичкам брать с собой собственные палатки (на фестивале доступна аренда), матрас, спальники, средство от комаров, портативную зарядку, фонарик, солнцезащитный крем.

Что касается одежды, то главный стилист в Никола-Ленивце — погода. В августе днём на территории парка может быть очень жарко, и если синоптики не обещают осадки, то майка и шорты вполне подойдут. В ночное время стоит утеплиться — завсегдатаи даже берут с собой пуховики, чтобы не замёрзнуть. Для этой же цели палатку лучше не ставить рядом с водой, иначе из-за осадков её может затопить.

Гости фестиваля, приехавшие с детьми, смогут оставить юных рейверов в специальном лагере Signal Kids. В течение суток за ними будут присматривать вожатые, которые организуют развлекательную программу.

Фестиваль Signal действительно в чём-то уникален, поскольку организаторы привязали музыку к материальным арт-объектам. Территория мероприятия ежегодно видоизменяется, стараясь удивить гостей новыми медиаинсталляциями. Однако на любом фестивале атмосферу создают совсем не арт-объекты и даже не музыка, а люди, на которых это искусство оказывает влияние.