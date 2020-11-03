Лидер «Несчастного случая» рассказал о проблемах с ипотекой из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/ee24b8cc-1dd0-11eb-ad78-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кортнев Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев столкнулся с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Коллектив на полгода остался без работы. В итоге певцу даже пришлось продать часть имущества, чтобы выплатить ипотечный кредит.

По его словам, доходы группы упали на 99%, а перспективы совершенно не ясны. Концертов «в разы меньше», частные вообще почти не проводятся, посетовал он.

Я влетел в карантин с не до конца выплаченной ипотекой, которую, естественно, никто отменять или уменьшать не собирался. Мне пришлось расстаться с частью имущества, чтобы погасить её, — поделился Кортнев проблемами с KP.RU.

Сейчас, по данным издания, музыкант с семьёй живёт в деревне за МКАД, в 15 километрах от аэропорта Внуково.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Елена Ваенга решила продать квартиру в центре Санкт-Петербурга, чтобы расплатиться с долгами. Как и Кортнев, финансовые трудности она испытывает из-за пандемии коронавируса.