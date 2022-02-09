«Ну я контрабандист»: Моргенштерн высмеял дело из-за татуировки

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) прокомментировал возбуждение против него административного дела о пропаганде наркотиков в Stories в аккаунте Instagram. Музыкант пошутил, что если татуировка в виде листа конопли считается пропагандой, то его путешествия по миру можно считать контрабандой.

Накануне стало известно, что полицейские Набережных Челнов завели против Моргенштерна административное дело о пропаганде наркотиков. Экспертиза показала, что по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на коноплю. По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, изначально правоохранители проверяли тексты музыканта, но не найдя в них пропаганды, решили найти повод в виде татуировки.

Целый совет ботаников, в смысле учёных, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Этой татуировке пять лет, получается, я пять лет через все границы миры возил наркотики? Ну я контрабандист, — сказал Моргенштерн.

Как заявил ранее адвокат рэпера, данное административное дело является абсурдным, и защита намерена обжаловать его.

Сейчас Моргенштерн по-прежнему находится в Дубае, куда он уехал после того, как глава СК Александр Бастрыкин высказался о том, что рэпер торгует в соцсетях наркотиками. Адвокат музыканта предположил, что главу Следственного комитета неправильно проинформировали, так как раньше никаких обвинений в адрес Моргенштерна по торговле наркотиками в соцсетях не высказывалось, хотя его действительно штрафовали за пропаганду наркотиков в клипах.