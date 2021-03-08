Новый клип Славы Марлоу сломал счётчик просмотров на YouTube

https://static.news.ru/photo/01a940ae-8012-11eb-a1f3-96000091f725_660.jpg Фото: SLAVA MARLOW/www.youtube.com

Битмейкер и саунд-продюсер Артём Готлиб, больше известный как Слава Марлоу, обнародовал на YouTube клип на песню «Ты горишь как огонь», ставшую популярной до выхода ролика. При этом наплыв зрителей оказался настолько большим, что счётчик видеохостинга на некоторое время «подвис».

Спустя полчаса после премьеры клипа под ним отображалось всего три просмотра, в том время как число лайков перевалило за 115 тысяч.

Сломали счётчик, — написал музыкант в историях Instagram, сопроводив публикацию скриншотом со страницы YouTube.

Спустя два часа просмотры хоть и с традиционной для видеохостинга задержкой, но выглядели уже более реалистично — около 145 тысяч, хотя количество лайков превысило 200 тысяч. Сравнялись просмотры с лайками (по 205 тысяч) лишь 2,5 часа спустя после публикации видео. Это объясняется тем, что оно было обнародовано в формате премьеры и заранее анонсировано исполнителем. Нажимать на «палец вверх» поклонники артиста начали «авансом» — до того, как клип стал доступен для просмотра.

SLAVA MARLOW/www.youtube.com

По словам Марлоу, клип стал самым дорогим за всю его жизнь. Пользователи ролик оценили по достоинству, подметив, что видео — «огонь».

Начинающий певец широко известен как битмейкер рэпера Алишера Валеева, он же Моргенштерн. Треки к самым известным его хитам делал именно Марлоу.

Ранее он обнародовал клип на песню «Снова я напиваюсь». Трек стал самым популярным в российском Spotify в 2020 году. Кроме того, песня попала на первое место в чарте «Яндекс.Музыки» и Apple Music в России.

Марлоу и Моргенштерн нередко совершают эпатажные поступки. Как писал NEWS.ru, для ролика на совместную с Тимуром Юнусовым, он же Тимати, песню El Problema они использовали бит, основой которого стал звук испускания газов.