Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели 500 тысяч раз за 10 минут

Клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации. Видео во время премьеры в прямом эфире одновременно смотрели 200 тысяч человек.
На момент написания заметки счётчик просмотров ролика показал почти 2,4 млн просмотров.
Ажиотаж вокруг клипа возник после того, как музыканты выпустили Cadillac, а спустя некоторое время, анонсировав скорый выход клипа, песня пропала с YouTube-канала Моргенштерна, и оба артиста отписались друг от друга в Instagram,
Позже рэперы заявили, что клип никогда не выйдет. Через несколько дней песня вновь появилась на канале Моргенштерна, но теперь первым в ее названии стояло имя Элджея.
Ранее Моргенштерн побил рекорд своих коллег Тимати и Гуфа по количеству дизлайков, поставленных клипу на видеохостинге YouTube. Артист сам призвал своих поклонников нажимать «палец вниз» под роликом, писал NEWS.ru.
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