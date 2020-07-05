Новый клип «Ленинграда» собрал более миллиона просмотров

https://static.news.ru/photo/9a3050d8-bf65-11ea-9b83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ленинград | Leningrad/youtube.com

Клип на песню «Фотосессия» российской группы «Ленинград» набрал более 1 млн просмотров на видеохостинге YouTube.

Ролик был опубликован 3 июля. Сейчас под видео указано, что за трое суток его посмотрели почти 1,1 млн раз.

Режиссёром ролика выступил Даниил Величко. Главные роли исполнили новая участница группы Виктория Кузьмина и блогер Наталья Давыдова, известная как Тётя Мотя.

Кузьмина предстала в образе модели плюс-сайз, снимающейся для обложек глянцевых журналов. По её словам, трек посвящён «пафосным речам», которыми девушки подписывают фотографии в Instagram.

12 октября концертом в Санкт-Петербурге завершился прощальный тур группы «Ленинград», о роспуске которой Шнуров объявил в марте 2019 года. 2 июля 2020 года Тётя Мотя сообщила о возвращении коллектива, писал NEWS.ru.